Magyar Péter bulitörténete mutatja: kétszínű alak, aki összevissza beszél és hazudik

Senkire sem tartozik mások magánélete, ez alapszabály. Még akkor sem, ha az illető közszereplő vagy politikus. Magyar Péter ugyanakkor rendre közüggyé teszi a saját magánéletét, aminek már vannak politikai és közéleti következményei – írta Deák Dániel elemzésében pénteken Facebook oldalán.

Magyar Péter beismerő videója után elbizonytalanodás van a Tiszán belül

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Magyar Péter egy fotó miatt teljesen pánikba esett

Deák Dániel posztjában először a tények felsorolásával kezdte a legújabb Magyar Péter-botrány helyzetelemzését, ahogyan írja: