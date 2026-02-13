Magyar Péter bulitörténete mutatja: kétszínű alak, aki összevissza beszél és hazudik

A Tisza Párt vezére rendre közüggyé teszi a magánéletét. Ennek közéleti és politikai következményei vannak. Deák Dániel újabb gyorselemzése időrendben mutatja Magyar Péter hazudozását.
Senkire sem tartozik mások magánélete, ez alapszabály. Még akkor sem, ha az illető közszereplő vagy politikus. Magyar Péter ugyanakkor rendre közüggyé teszi a saját magánéletét, aminek már vannak politikai és közéleti következményei – írta Deák Dániel elemzésében pénteken Facebook oldalán.
Magyar Péter egy fotó miatt teljesen pánikba esett
Deák Dániel posztjában először a tények felsorolásával kezdte a legújabb Magyar Péter-botrány helyzetelemzését, ahogyan írja:
- Magyar Péter már a politikai feltűnése elején közölte a nyilvánossággal, hogy Vogel Evelin a barátnője. Állítása szerint 2024. májusában lett számára világos, hogy Vogel Evelin zsarolja.
- 2024. június 12-én közölte, hogy szakított Vogel Evelinnel.
- 2024. június 21-én elment az Ötkert nevű szórakozóhelyre, ahol vállalhatatlanul viselkedett, a biztonsági őrök ki is dobták, egy ember telefonját pedig ellopta és a Dunába dobta.
- Magyar Péter az eset után bocsánatot kért és közölte, hogy ő valójában nem ilyen ember, soha többet nem csinál ilyet ezután.
- 2024. augusztus 3-án mindezek ellenére saját állítása szerint elment Vogel Evelinnel (akiről már hónapokkal korábban tudta elvileg, hogy zsarolja) egy házibuliba, ahol saját bevallása szerint kábítószer volt az asztalon és hosszasan ott is maradt.
- 2026. február 10-án azt közölte, hogy az „akkori barátnőjével” volt a kábítószeres házibuliban.
- Ennek ellentmondva 2026. február 12-án már azt közölte, hogy Vogel Evelinnel volt ott, aki akkor már nem volt a barátnője.
Az elemző a fentiek alapján megjegyzi, ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni:
Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki össze-vissza beszél, folyamatosan hazudik. Egy ilyen emberre nem lehet rábízni az országot, ez szerintem teljesen világos!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!