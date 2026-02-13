A napvilágra került újabb kínos ügy megerősíti: Magyar Péter rendre más mond és mást csinál. A kezdet kezdetén kizárta, hogy politikus legyen, majd pártelnök lett, aztán azt mondta, nem ül be az Európai Parlamentbe, mégis felvette a mandátumát, de beszélt a mentelmi jog eltörléséről is, ma pedig a telefonlopási ügyben éppen emiatt nem vonhatják felelősségre. A legújabb ügy kiindulópontja is ez, vagyis az ötkertes diszkóbotrány. Idézzük fel, mi is történt akkor!

Diszkóbotránya után Magyar Péter azt ígérte, vigyáz arra, mit csinál. Erre hat hét múlva elment egy drogbuliba Fotó: képernyőfotó

A nyakánál fogva vezették ki

2024. június 21-én hajnalban Magyar Péter az Ötkert nevű belvárosi klubban szórakozott. A felvételeken az látszott, hogy a politikus ittas állapotban táncolt, a földön is csúszott-mászott fiatal lányok előtt. Ritka kínos módon.

Az este aztán elfajult: Magyar odalépett egy őt telefonjával kamerázó férfihoz, kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette, majd távozott. A sértett utána ment, visszakérte a telefonját, állítása szerint eközben a politikus kétszer arcon ütötte. A klub biztonsági őrei végül a nyakánál fogva vezették ki Magyart a helyszínről.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a rendőrség több tanút is kihallgatott. Két 19 éves fiatal megerősítette: feszült szóváltás zajlott a telefon miatt, majd látták, hogy a politikus a rakpart felé indult, és egy eszközt a Dunába dobott. Amint arról a Ripost is beszámolt, a készüléket később a vízirendészet munkatársai találták meg a folyóban.