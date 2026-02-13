Diszkóbotránya után Magyar Péter azt ígérte, vigyáz arra, mit csinál. Erre hat hét múlva elment egy drogbuliba

A napvilágra került újabb kínos ügy megerősíti: Magyar Péter rendre más mond és mást csinál. A kezdet kezdetén kizárta, hogy politikus legyen, majd pártelnök lett, aztán azt mondta, nem ül be az Európai Parlamentbe, mégis felvette a mandátumát, de beszélt a mentelmi jog eltörléséről is, ma pedig a telefonlopási ügyben éppen emiatt nem vonhatják felelősségre. A legújabb ügy kiindulópontja is ez, vagyis az ötkertes diszkóbotrány. Idézzük fel, mi is történt akkor!
A nyakánál fogva vezették ki
2024. június 21-én hajnalban Magyar Péter az Ötkert nevű belvárosi klubban szórakozott. A felvételeken az látszott, hogy a politikus ittas állapotban táncolt, a földön is csúszott-mászott fiatal lányok előtt. Ritka kínos módon.
Az este aztán elfajult: Magyar odalépett egy őt telefonjával kamerázó férfihoz, kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette, majd távozott. A sértett utána ment, visszakérte a telefonját, állítása szerint eközben a politikus kétszer arcon ütötte. A klub biztonsági őrei végül a nyakánál fogva vezették ki Magyart a helyszínről.
A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a rendőrség több tanút is kihallgatott. Két 19 éves fiatal megerősítette: feszült szóváltás zajlott a telefon miatt, majd látták, hogy a politikus a rakpart felé indult, és egy eszközt a Dunába dobott. Amint arról a Ripost is beszámolt, a készüléket később a vízirendészet munkatársai találták meg a folyóban.
A hatóságok szerint Magyar Péter lopást követhetett el a telefon elvételével és Dunába dobásával, ezért a legfőbb ügyész kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését, ám az Európai Parlament baloldali többsége összeállt és 2025 októberében nem adta ki azt.
Bocsánatkérés után újabb ügy
De térjünk vissza a diszkóbotrányhoz, az esetre ugyanis Magyar Facebook-bejegyzésben reagált: „Ember vagyok, hibáztam” – írta, és elnézést kért. Aztán meg is ígérte, hogy ezentúl visszafogottabb életvitelt folytat majd.
Nem így lett, ráadásul Magyar most önmagát buktatta le.
Saját elmondása szerint ugyanis nagyjából hat héttel az Ötkertes balhé után, augusztus elején korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel egy belvárosi lakásba mentek, ahol házibuli zajlott.
Hajnali öt körül értek oda, a lakásban többen is voltak, akik körbeültek egy asztalt, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt.
A Tisza elnöke azt állította, nem fogyasztott kábítószert. Ugyanakkor beszédes, hogy miután Vogellel töltötte az éjszakát, a lakásban maradtak délig. Akkor már – legalábbis állította Magyar – nem volt rajtuk kívül senki.
A leírás alapján a buli egy orgia volt, a lakásban lévő tiltott szer pedig nemigen zavarta az éppen frissen megválasztott EP-képviselőt a részvételtől. Aki egyúttal újabb ígéretét szegte meg, újabb bizonyítékot adva arra, hogy nem szavahihető.