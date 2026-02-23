Fordulat Magyar Péter drogos botrányában: kiemelten vizsgálják a fehér poros ügyet

Hírlevél
A BRFK kiemelt bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került át, mostantól az ott dolgozó nyomozók vizsgálják a Tisza elnöke ellen tett „fehér poros” feljelentést. Magyar Péter droggyanús ügye egyre több kérdést vet fel, miközben egymást érik a nyilatkozatok és a cáfolatok.
Magyar PéterVogel EvelinVálasztás 2026rendőrségi feljelentésdrogbotrányBRFK

A rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amelyet a fideszes Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával, Magyar Péter botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet

Magyar Péter
Magyar Péter drogos bulijából a jelek szerint súlyos bűnügy kerekedik (Forrás: MW-archív)

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztálya jár el az ügyben. 

Ugyanaz a főosztály vizsgálja azokat a feljelentéseket is, amelyeket a Tisza Párt elnöke, illetve annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol 2024 augusztusában a szóban forgó házibulit tartották.

Így indult a botrány

Az ügy előzménye, hogy Radnai Márk Tisza-alelnök nevével egy honlap jelent meg, amelyen egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, az éjjeliszekrényen fehér porral. Nem sokkal később, február 12-én Magyar Péter közösségi oldalán elismerte: 2024. augusztus 3-án hajnalban egy olyan lakásban járt, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot látott. Állítása szerint semmit nem fogyasztott, csupán egy külön szobába vonult volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, ahol – saját szavai szerint – „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Magyar drogbotrányának szemtanúja: fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába
Magyar Péter
Bizonyára Magyar Péter és Vogel Evelin nem gondolta, milyen utóélete lesz a drogos éjszakának (Fotó: Havran Zoltán)

Egyre több ellentmondás

Azóta több új információ is napvilágot látott. Kiderült, hogy az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban legalább hatan tartózkodtak azon az éjszakán: Magyar Péter, volt barátnője, egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő, a testőr, valamint a házigazda. Abdoul nyilatkozatában arról beszélt, hogy a Lock nevű szórakozóhelyről érkeztek a lakásba, és a nappaliban egy tálcán fehér port látott. Mint fogalmazott: 

Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel.” 

Elmondása szerint a por később eltűnt az asztalról, majd a hálószobában bukkant fel – ott, ahol Magyar Péter és Vogel Evelin tartózkodtak. Az ügy jelenleg rendőrségi vizsgálat alatt áll, a történet pedig egyre több részlettel bővül.

