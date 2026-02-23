Fordulat Magyar Péter drogos botrányában: kiemelten vizsgálják a fehér poros ügyet

A rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amelyet a fideszes Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával, Magyar Péter botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet.
A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztálya jár el az ügyben.
Ugyanaz a főosztály vizsgálja azokat a feljelentéseket is, amelyeket a Tisza Párt elnöke, illetve annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol 2024 augusztusában a szóban forgó házibulit tartották.
Így indult a botrány
Az ügy előzménye, hogy Radnai Márk Tisza-alelnök nevével egy honlap jelent meg, amelyen egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, az éjjeliszekrényen fehér porral. Nem sokkal később, február 12-én Magyar Péter közösségi oldalán elismerte: 2024. augusztus 3-án hajnalban egy olyan lakásban járt, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot látott. Állítása szerint semmit nem fogyasztott, csupán egy külön szobába vonult volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, ahol – saját szavai szerint – „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.
Egyre több ellentmondás
Azóta több új információ is napvilágot látott. Kiderült, hogy az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban legalább hatan tartózkodtak azon az éjszakán: Magyar Péter, volt barátnője, egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő, a testőr, valamint a házigazda. Abdoul nyilatkozatában arról beszélt, hogy a Lock nevű szórakozóhelyről érkeztek a lakásba, és a nappaliban egy tálcán fehér port látott. Mint fogalmazott:
Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel.”
Elmondása szerint a por később eltűnt az asztalról, majd a hálószobában bukkant fel – ott, ahol Magyar Péter és Vogel Evelin tartózkodtak. Az ügy jelenleg rendőrségi vizsgálat alatt áll, a történet pedig egyre több részlettel bővül.