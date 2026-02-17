Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Magyar Péter

Súlyos következményei lehetnek Magyar Péter drogbotrányának

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté a Tisza elnöke körül forgó drogbotrányáról beszélt és arról, milyen következményei lehetnek az ügynek politikai szempontból. A Fidesz frakcióvezetője szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt vezetőjének alkalmasságával kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártKocsis Máté

Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy szerinte azoknak is látniuk kell a helyzet súlyát, akik nem tartoznak Magyar Péter szűkebb támogatói köréhez. Úgy fogalmazott, nehezen képzelhető el, hogy egy miniszterelnöki ambíciókat dédelgető politikus ilyen körülmények között keveredjen botrányba.

Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)
Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt Kocsis Máté

Az ukrán titkosszolgálat aktív Magyarországon és teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajnának nemzetstratégiai célja vannak Magyarországon; ezért akarják hatalomra juttatni Magyar Pétert. Sőt, egyébként még arról is szólnak a hírek, hogy belső támadás áldozata. Tehát valami fortyog”

– fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!