Súlyos következményei lehetnek Magyar Péter drogbotrányának

Kocsis Máté a Tisza elnöke körül forgó drogbotrányáról beszélt és arról, milyen következményei lehetnek az ügynek politikai szempontból. A Fidesz frakcióvezetője szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt vezetőjének alkalmasságával kapcsolatban.
Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy szerinte azoknak is látniuk kell a helyzet súlyát, akik nem tartoznak Magyar Péter szűkebb támogatói köréhez. Úgy fogalmazott, nehezen képzelhető el, hogy egy miniszterelnöki ambíciókat dédelgető politikus ilyen körülmények között keveredjen botrányba.
Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt Kocsis Máté
Az ukrán titkosszolgálat aktív Magyarországon és teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajnának nemzetstratégiai célja vannak Magyarországon; ezért akarják hatalomra juttatni Magyar Pétert. Sőt, egyébként még arról is szólnak a hírek, hogy belső támadás áldozata. Tehát valami fortyog”
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!