Súlyos következményei lehetnek Magyar Péter drogbotrányának

Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy szerinte azoknak is látniuk kell a helyzet súlyát, akik nem tartoznak Magyar Péter szűkebb támogatói köréhez. Úgy fogalmazott, nehezen képzelhető el, hogy egy miniszterelnöki ambíciókat dédelgető politikus ilyen körülmények között keveredjen botrányba.

Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt Kocsis Máté

Az ukrán titkosszolgálat aktív Magyarországon és teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajnának nemzetstratégiai célja vannak Magyarországon; ezért akarják hatalomra juttatni Magyar Pétert. Sőt, egyébként még arról is szólnak a hírek, hogy belső támadás áldozata. Tehát valami fortyog”

– fogalmazott.