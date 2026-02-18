Magyar drogbotrányának szemtanúja: fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

Hírlevél
„A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni” – mesélte az Indexnek az a szemtanú, aki szerint az este végül egy olyan házibuliban folytatódott, ahol fehér por is volt az asztalon. A férfi állítása szerint a társaságot Magyar Péter testőre vagy sofőrje vitte a lakásba, ahonnan később az ukrán lánnyal együtt távozott.
„A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni” – mesélte az Indexnek a szemtanú, aki Magyar Péterékkel bulizott azon az estén, amikor a Tisza-vezér egy olyan házibulin vett részt, ahol állítása szerint drog, és orgia is volt.

Magyar Péter, buli , szemtanú
Fotó: Ellenpont

A férfi a lapnak arról beszélt: eredetileg a Piaf nevű helyet vetette fel Magyar Péter, de mivel az már nem működött, végül egy házibuliba mentek tovább. Állítása szerint Péter testőre vagy sofőrje vitte őket a lakásba, ahol a társaság egy része folytatta az estét. Elmondása alapján az asztalon „valamilyen fehér por” volt, de ő nem nyúlt hozzá, és nem is látta, hogy bárki fogyasztott volna belőle. 

A drog végül bekerült a hálószobába állítása szerint.

A szemtanú később az ukrán lánnyal távozott a helyszínről.

 

Magyar Péter ott táncikált

Az említett szemtanú a Blikknek korábban úgy fogalmazott: „Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. 

Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. 

Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.”

„Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később, a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni” – árulta el a szemtanú. Az éjszaka végül abban a lakásban folytatódott, amelyről a cikkünk elején említést tettünk.

 

Biztos?

Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. 

Magyar Péter hatalmas bulit tolt, mielőtt felment volna a lakásra, ahol állítása szerint drognak kinéző anyag és orgia is volt. Fotó: Képernyőfotó

Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta. A most megjelent üzenet viszont azt engedi sejtetni, hogy a felvételen látható, ahogyan Magyar Péter igenis fogyaszt a kábítószer kinézetű anyagból.

Biztos? 

– ez a kérdés jelent meg azóra radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” 

 

Milyen partit tartott aznap Magyar Péter?

Magyar Péter aznap, 2024. augusztus 2-án a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Vizoviczki ügyében többéves nyomozás után folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végül ítéletet.

Magyar Péter így reklámozta a bulit:

Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot. Az Ellenpont információi szerint a pártelnök hajnali órákig a helyszínen maradt.

 

Nem az első balhés bulija Magyar Péternek

2024. június 21-én Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen jelent meg, ahol a beszámolók szerint vállalhatatlanul viselkedett. Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.

A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.

Az eset után bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy ő valójában nem ilyen ember, és ilyesmi többé nem fordul elő.

Mindezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy 2024. augusztus 3-án – saját állítása szerint – mégis elment a Lockos buli után Vogel Evelinnel egy házibuliba, noha korábban már azt mondta, tudta, hogy a nő zsarolja. A bulin bevallása szerint kábítószer volt az asztalon, és huzamosabb ideig ott is maradt.

Legutóbb ráadásul Münchenben hívtak rá rendőrt Magyar Péterre egy sörözőbe, mert rendezvényével akadályozta a személyzet munkavégzését.


Feljelentések Magyar Péterék ügyében

Az oldallal összefüggésben csak a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatóságokhoz, méghozzá a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez, ahol kábítószer birtoklása miatt tett feljelentést. Tényi azonban nem a radnaimark.hu oldalon látható tartalom miatt fordult a hatóságokhoz, hanem Magyar Péter azon önvallomása miatt, miszerint egy kábítószeres buliban vett részt.

 

Mint azt korábbi cikkünkben körüljártuk, az ügyben annak függvényében indulhat büntetőeljárás, hogy megjelenik-e még bármi az oldalon. Amennyiben

  • további tartalom nem lesz elérhető, akkor a nyomozó hatóságok nem fognak tudni eljárni az ügyben.
  • Amennyiben kábítószer-fogyasztás lesz látható az esetleges felvételeken, akkor a fogyasztók ellen indulhat eljárás. A felvétel készítői és terjesztői ellen is indulhat eljárás bizonyos feltételek fennállása esetén.
  • Ha kábítószer-fogyasztás és magánjellegű szexuális együttlét látható a felvételeken, akkor a felvételek készítője, terjesztői és a résztvevők ellen is indulhat eljárás, más-más gyanú miatt.
  • Amennyiben pusztán egy szexvideó kerülne nyilvánosságra, akkor a felvételek készítői és terjesztői felelhetnének a törvény előtt.

A hatóság jogi lehetőségeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

