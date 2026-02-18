Magyar drogbotrányának szemtanúja: fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

„A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni” – mesélte az Indexnek a szemtanú, aki Magyar Péterékkel bulizott azon az estén, amikor a Tisza-vezér egy olyan házibulin vett részt, ahol állítása szerint drog, és orgia is volt.
A férfi a lapnak arról beszélt: eredetileg a Piaf nevű helyet vetette fel Magyar Péter, de mivel az már nem működött, végül egy házibuliba mentek tovább. Állítása szerint Péter testőre vagy sofőrje vitte őket a lakásba, ahol a társaság egy része folytatta az estét. Elmondása alapján az asztalon „valamilyen fehér por” volt, de ő nem nyúlt hozzá, és nem is látta, hogy bárki fogyasztott volna belőle.
A drog végül bekerült a hálószobába állítása szerint.
A szemtanú később az ukrán lánnyal távozott a helyszínről.
Magyar Péter ott táncikált
Az említett szemtanú a Blikknek korábban úgy fogalmazott: „Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják.
Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált.
Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.”
„Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később, a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni” – árulta el a szemtanú. Az éjszaka végül abban a lakásban folytatódott, amelyről a cikkünk elején említést tettünk.
Biztos?
Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat.
Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.
Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta. A most megjelent üzenet viszont azt engedi sejtetni, hogy a felvételen látható, ahogyan Magyar Péter igenis fogyaszt a kábítószer kinézetű anyagból.
Biztos?
– ez a kérdés jelent meg azóra radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”
Milyen partit tartott aznap Magyar Péter?
Magyar Péter aznap, 2024. augusztus 2-án a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Vizoviczki ügyében többéves nyomozás után folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végül ítéletet.
Magyar Péter így reklámozta a bulit:
Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot. Az Ellenpont információi szerint a pártelnök hajnali órákig a helyszínen maradt.
Nem az első balhés bulija Magyar Péternek
2024. június 21-én Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen jelent meg, ahol a beszámolók szerint vállalhatatlanul viselkedett. Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.
A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.
Az eset után bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy ő valójában nem ilyen ember, és ilyesmi többé nem fordul elő.
Mindezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy 2024. augusztus 3-án – saját állítása szerint – mégis elment a Lockos buli után Vogel Evelinnel egy házibuliba, noha korábban már azt mondta, tudta, hogy a nő zsarolja. A bulin bevallása szerint kábítószer volt az asztalon, és huzamosabb ideig ott is maradt.
Legutóbb ráadásul Münchenben hívtak rá rendőrt Magyar Péterre egy sörözőbe, mert rendezvényével akadályozta a személyzet munkavégzését.
Feljelentések Magyar Péterék ügyében
Az oldallal összefüggésben csak a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatóságokhoz, méghozzá a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez, ahol kábítószer birtoklása miatt tett feljelentést. Tényi azonban nem a radnaimark.hu oldalon látható tartalom miatt fordult a hatóságokhoz, hanem Magyar Péter azon önvallomása miatt, miszerint egy kábítószeres buliban vett részt.
Mint azt korábbi cikkünkben körüljártuk, az ügyben annak függvényében indulhat büntetőeljárás, hogy megjelenik-e még bármi az oldalon. Amennyiben
- további tartalom nem lesz elérhető, akkor a nyomozó hatóságok nem fognak tudni eljárni az ügyben.
- Amennyiben kábítószer-fogyasztás lesz látható az esetleges felvételeken, akkor a fogyasztók ellen indulhat eljárás. A felvétel készítői és terjesztői ellen is indulhat eljárás bizonyos feltételek fennállása esetén.
- Ha kábítószer-fogyasztás és magánjellegű szexuális együttlét látható a felvételeken, akkor a felvételek készítője, terjesztői és a résztvevők ellen is indulhat eljárás, más-más gyanú miatt.
- Amennyiben pusztán egy szexvideó kerülne nyilvánosságra, akkor a felvételek készítői és terjesztői felelhetnének a törvény előtt.
A hatóság jogi lehetőségeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.