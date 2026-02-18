Magyar drogbotrányának szemtanúja: fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

„A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni” – mesélte az Indexnek a szemtanú, aki Magyar Péterékkel bulizott azon az estén, amikor a Tisza-vezér egy olyan házibulin vett részt, ahol állítása szerint drog, és orgia is volt.

Fotó: Ellenpont

A férfi a lapnak arról beszélt: eredetileg a Piaf nevű helyet vetette fel Magyar Péter, de mivel az már nem működött, végül egy házibuliba mentek tovább. Állítása szerint Péter testőre vagy sofőrje vitte őket a lakásba, ahol a társaság egy része folytatta az estét. Elmondása alapján az asztalon „valamilyen fehér por” volt, de ő nem nyúlt hozzá, és nem is látta, hogy bárki fogyasztott volna belőle.

A drog végül bekerült a hálószobába állítása szerint.

A szemtanú később az ukrán lánnyal távozott a helyszínről.

Magyar Péter ott táncikált

Az említett szemtanú a Blikknek korábban úgy fogalmazott: „Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják.

Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált.

Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.”

„Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később, a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni” – árulta el a szemtanú. Az éjszaka végül abban a lakásban folytatódott, amelyről a cikkünk elején említést tettünk.

Biztos?

Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat.