Íme a lakás, ahol Magyar Péter drogokkal kísért pásztorórája történt

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyre cifrább fordulatokat vesz Magyar Péter szobabotránya. A csavaros ügy egyik különös epizódja, hogy a Tisza Párt elnöke múlt csütörtökön maga vallotta be egy videóban, hogy ott járt a partin, ahol később pásztorórát töltöttek Vogel Evelinnel.
Magyar PéterVogel EvelinHírtvRadnai Márkbotrány

A Hír TV Híradó stábja megtalálta azt a lakást, ahol Magyar Péter is részt vett egy buliban, ahol saját bevallása szerint is drogok voltak.

Újabb fordulat Magyar Péter szobabotrányában
Újabb fordulat Magyar Péter szobabotrányában Fotó: A kép illusztráció / radnaimark.hu

Az egyik nagy szállásközvetítő portálon fellelhető luxuslakás hálószobájának képe, még múlt héten került fel a radnaimark.hu oldalra, és mint Magyar Péter beszélt róla az említett videóban. A Tisza Párt vezére szerint a hetedik kerületi apartmanházban még 2024 augusztusában töltött egy újabb estét volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

Rajtuk kívül más is tartózkodott a lakásban, és a Tisza Párt elnöke szerint is szemlátomást kábítószer is volt a buliban. A lakás tulajdonosa feljelentést tett a tiszás buli után.

Kérdés, hogy a drogfogyasztás tagadása vonatkozása ügyében vajon igazat mondott-e a Tisza elnöke. Azt azonban ezúttal is a fantáziánkra bízta, hogy mi minden történhetett abban a bizonyos lakásban, illetve a szerelmi légyott helyszínén, a „fekete-fehér szobában”.

 

 

