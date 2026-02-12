Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

Valóra vált minden autós rémálma egy mosóban – videó

Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

magyar péter

Menczer Tamás úgy helyretette a drogos bulin részt vevő Magyar Pétert, hogy a fal adta a másikat

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter saját videójában beszélt arról, hogy két éve megfordult egy olyan lakásban, ahol orgia zajlott és kábítószert is fogyasztottak. A történtek nyomán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta a Tisza Párt vezetőjét, és Facebook-bejegyzésében kettős élettel, kétszínűséggel vádolta. Magyar Péternek korábban már meggyűlt a baja a rendőrséggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar pétertisza pártmenczer tamás

„Kiderült, hogy Magyar Péter kettős életet él: mást mutat a nyilvánosság előtt és mást az éjszakában. Beismerte. Kétarcú, hazug alak – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Magyar Péter furcsa beismerő videót tett közzé (Fotó: Facebook)

Mint ismert, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Magyar Péternek már korábban meggyűlt a baja a rendőrséggel. 2024 júniusában, amikor a Budapest belvárosában lévő Ötkert nevű helyen szórakozott, fiatal lányok szoknyája alá bújva táncolt, majd erőszakosan elvette az őt videózó vendégtől a mobiltelefonját és a Dunába dobta. 

Akkor nyilvánosan megfogadta, hogy többé nem tesz hasonlót.

Két hónappal később ismét egy alkohollal kísért drog- és szexpartin vett részt – úgy tűnik, ennyit ért Magyar Péter fogadalma.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!