A tiszásokat nem zavarja, hogy Magyar Péter drogos bulikra jár

Nem válaszolt a Tisza Párt vezére, amikor a HírTV riportere azt kérdezte, hogy miért nem hagyta el a hírhedt bulit, amikor droghoz hasonló anyagot látott a belvárosi lakásban, ahová Vogel Evelinnel érkezett. Mutatjuk a videót!
Tudatmódosítást ígérő partik, bulik, józanságtól távoli helyeken. Ismerős a hazai ellenzék vezérét figyelők számára? Magyar Péter rendszeresen „belebotlik” az ilyen alkalmakba, az avatatlan olvasó már-már úgy vélheti, hogy a Tisza párt elnöke – még ha titkolja is de – valójában maga keresi a bajt.

Így volt ez legutóbb is, igaz, később már csak bűnbánó videójával takarózott arról, hogy egy drogos partin vett részt. Ahogy őt sem, úgy követőit, rajongóit sem zavarják efféle kilengései. Nem válaszolt ugyanis Magyar Péter, amikor a HírTV riportere azt kérdezte, miért nem hagyta el a hírhedt bulit, amikor droghoz hasonló anyagot látott a belvárosi lakásban, ahová Vogel Evelinnel érkezett. A Tisza Párt támogatóit egyébként nem zavarja a pártelnök újabb botránya.

A HírTV riportjából kiderült az, hogy volt olyan Tisza szimpatizáns is, aki úgy gondolja, hogy Magyar Péternek inkább el kellett volna hagyni a botrányos helyszínt és feljelentést is kellett volna tennie, ha azt vélelmezte, hogy kábítószer volt a buliban.

Magyar Péterről már a müncheni rendőrség is tudja, hogy mekkora balhézós bulibáró

 

 

