Így vadult Magyar Péter a drogos, orgiás házibuli előtt – videó

„Újabb videó került elő a Tisza Párt ukrán szórakozóhelyen tartott rendezvényéről” – írja az Ellenpont, amely szerint az augusztusi éjszakán készült felvételek ellentmondanak Magyar Péter korábbi védekezésének a radnaimark.hu-n bemutatott „szobaügy” kapcsán.

Fotó: Ellenpont

Az Ellenpont beszámolója szerint több, eddig nem publikált fotó és videó került a birtokukba a Tisza Párt 2024. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjszakán tartott rendezvényéről. A lap emlékeztet: a pártelnök és alelnöke, Radnai Márk is részt vett a Buda egyik elit szórakozóhelyén, a Lock the Clubban szervezett eseményen, ahonnan Magyar Péter saját elmondása szerint egy belvárosi lakásba ment tovább.

Így nézett ki Magyar Péterék bulijának eventje – forrás: Ellenpont/Facebook

A cikk kiemeli: az egyik felvételen Magyar Péter és Radnai Márk a Beatrice Boldog szép napok című dalát éneklik, a szerző szerint „meglehetősen furcsa állapotban”.

Jól érezték magukat Lockban: Magyar Péter és a keszthelyi pártaktivista, Szindekovics József hajnali kettőkor. Facebook: Facebook/Szindekovics József

Az este későbbi szakaszából származó fotók alapján a pártelnök hajnali órákig a helyszínen maradt.

Magyar Péter és a kábítószer kinézetű anyag

Az Ellenpont szerint mindez azért bír jelentőséggel, mert Magyar Péter korábban elismerte: 2024. augusztus 3-án hajnalban járt a radnaimark.hu oldalon is hivatkozott lakásban, ahol – állítása szerint – „kábítószer kinézetű anyagot” látott az asztalon, de nem fogyasztott belőle. A portál emlékeztet arra is, hogy a politikus hatperces videóban reagált az ügyre, amelyben tagadta a drogfogyasztást, és hangsúlyozta, hogy a lakásban történt együttlét „konszenzuális” volt.

A radnaimark.hu időközben ismét frissült: Magyar Péter kijelentésére reagálva most mindössze egy kérdés olvasható az oldalon.

„Biztos?”

Mindez tovább fokozza az ügy körüli találgatásokat.