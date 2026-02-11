Magyar Péter durván fenyegette az ATV munkatársait – videó

Magyar Péter neve az ATV egyik adásában került szóba. A műsorban Hont András egy korábbi interjúhelyzetről beszélt, amelyben – elmondása szerint – a politikus a csatornával kapcsolatban tett kijelentéseket.

Magyar Péter

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Hont András azt állította, hogy Magyar Péter úgy fogalmazott: a választások után „már a köztévé fogja azt csinálni, amit az ATV”. A publicista szerint a beszélgetés idején Magyar Péteren microport volt.