Magyar Péter durván fenyegette az ATV munkatársait – videó

Magyar Péter neve az ATV egyik adásában került szóba. A műsorban Hont András egy korábbi interjúhelyzetről beszélt, amelyben – elmondása szerint – a politikus a csatornával kapcsolatban tett kijelentéseket.
Hont András azt állította, hogy Magyar Péter úgy fogalmazott: a választások után „már a köztévé fogja azt csinálni, amit az ATV”. A publicista szerint a beszélgetés idején Magyar Péteren microport volt.
„Az egész stáb hallotta”
A publicista a műsorban arról is beszélt, hogy állítása szerint a stáb tagjai is hallhatták a kijelentéseket. Hont András úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter a csatorna jövőjére, esetleges eladására és bezárására utaló megjegyzéseket tett.
Szavai szerint:
Az egész stáb hallotta, hogy bezárással fenyegette őket.
A műsorrészletet Deák Dániel politikai elemző Facebook-oldalán osztotta meg. Bejegyzésében azt írta:
Szeretetország Magyar Péter módra: bezárással fenyegette meg még az ellenzéki ATV-t is, ha nem szolgálja ki mindenben!