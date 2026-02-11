Hírlevél
Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitűntetett őrnagya – videó

Magyar Péter

Magyar Péter durván fenyegette az ATV munkatársait – videó

Magyar Péterrel kapcsolatban tett kijelentéseket Hont András az ATV egyik műsorában. A publicista egy korábbi interjúhelyzetet idézett fel. A részletet Deák Dániel Facebook-videóban osztotta meg.
Magyar PéterHont AndrásDeák DánielATV

Magyar Péter neve az ATV egyik adásában került szóba. A műsorban Hont András egy korábbi interjúhelyzetről beszélt, amelyben – elmondása szerint – a politikus a csatornával kapcsolatban tett kijelentéseket.

Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Hont András azt állította, hogy Magyar Péter úgy fogalmazott: a választások után „már a köztévé fogja azt csinálni, amit az ATV”. A publicista szerint a beszélgetés idején Magyar Péteren microport volt.

„Az egész stáb hallotta”

A publicista a műsorban arról is beszélt, hogy állítása szerint a stáb tagjai is hallhatták a kijelentéseket. Hont András úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter a csatorna jövőjére, esetleges eladására és bezárására utaló megjegyzéseket tett.

Szavai szerint: 

Az egész stáb hallotta, hogy bezárással fenyegette őket.

A műsorrészletet Deák Dániel politikai elemző Facebook-oldalán osztotta meg. Bejegyzésében azt írta: 

Szeretetország Magyar Péter módra: bezárással fenyegette meg még az ellenzéki ATV-t is, ha nem szolgálja ki mindenben!

