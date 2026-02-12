Beismeréssel felérő magyarázkodásba kezdett Magyar Péter

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán reagált Magyar Péternek arra a friss magyarázkodó videóüzenetére, amelyben a Tisza Párt vezetője egy olyan drogozós házibulin készült felvételről nyilatkozik, amely még nem is került nyilvánosságra.

Deák Dániel szerint a Tisza Párt vezetője által frissen közzétett magyarázkodó videónyilatkozat komoly hitelességi kérdéseket vet fel az ellenzéki politikus magánéletével és nyilvános szereplésével kapcsolatban. A politikai elemző mindennél beszédesebbnek tartja, ahogy Magyar Péter a videóüzenetében saját maga beszél a kettős életéről, kábítószerekről és egy újabb éjszakai incidensről. Fotó: Facebook /Magyar Péter

Deák Dániel szerint a történtek hitelességi kérdéseket vetnek fel Magyar Péter politikusi tevékenységével kapcsolatban

A politológus szerint a magyarázkodással Magyar Péter gyakorlatilag saját maga tett beismerő nyilatkozatot. A politikai elemző úgy fogalmazott:

A felvétel azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt vezetője kettős életet él. A tiszás vezető videójában az is elhangzik, hogy Magyar Péter egy olyan házibuliban vett részt, ahol kábítószer volt az asztalon."

Deák Dániel bejegyzésében azt írta:

Magyar Péter az imént egy nagyon fura beismerő videót tett közzé, melyben saját maga ismerte be, hogy kettős életet él. Egyet a nyilvánosság előtt, egyet pedig az éjszakában.”

A bejegyzés kitér az úgynevezett „Ötkertes botrányra” is, amely korábban komoly visszhangot váltott ki. Deák Dániel felidézte, hogy az eset után Magyar Péter arról beszélt, hogy a történtek nem tükrözik a valódi személyiségét, és nem fordul elő többé hasonló helyzet. Az elemző szerint az újabb videó azonban ennek ellentmond.

Erre most itt az újabb beismerő videó, itt az újabb éjszakai zűrzavar. Ezzel is csak azt mutatja, hogy kettős életet él és kétszínű”

- fogalmazott Deák Dániel, aki szerint a történtek hitelességi kérdéseket vetnek fel, különösen egy olyan politikus esetében, aki közéleti szereplőként a nyilvánosság felé is felelősséggel tartozik.