Nagy Attila Tibor: Magyar Péter nem képes megfelelni annak az erkölcsi emelkedettségnek, amelyet a miniszterelnöki poszt megkövetel

„Akármit is tett – vagy nem tett – Magyar Péter azon a 2024. augusztusi napon, abból, amit eddig tudni lehet, egyértelmű: nem volt képes megfelelni annak az erkölcsi és hatalmi emelkedettségnek, amelyet Magyarország miniszterelnöki posztja megkövetel” – reagált Nagy Attila Tibor a Tisza Párt elnökének hálószobabotrányára az Indexen. A baloldali politika elemző szerint szédítő az a zuhanás, amely a magyar politika színvonalának esését jelzi.

Nagy Attila Tibor: A széttúrt ágynemű annak jelképe, hogy Magyar Péternek ideje lenne felnőnie (Kép forrása: radnaimark.hu)



Nagy Attila Tibor úgy véli, hosszan kellene gondolkodnunk, ha olyan korszakot akarnánk találni, amelyben Magyarország politikai elitje valóban kiemelkedett volna a problémamegoldásban és az ország gyors ütemű fejlesztésében. Deák Ferenc parlamenti beszédei rendkívüli tudásról és felkészültségről tanúskodtak, majd az 1990-es évek elején Tölgyessy Péter és Antall József parlamenti szócsatái intellektuális élményszámba mentek. De szerinte nem kérdőjelezné meg senki, hogy Schiffer András és Ungár Péter felszólalásai között is találhattunk megfontolandó, míves gondolatokat.

Mostanra mi jutott nekünk? Egy fekete-fehér fotó, egy fehér pornak látszó anyag (talán kábítószer?), egy félretúrt lepedőjű ágy és egy fenyegető „coming soon” felirat – majd egy dátum

– mondta.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter története zavaros

– És akkor rögvest megkaptuk Magyar Péter hatperces videós beszédét, időnként már-már remegő, kissé elérzékenyülő hangon. Igen, elment egy házibuliba, igen, lefeküdt Vogel Evelinnel – igaz, nem sokkal korábban szakított vele –, de kábítószert – állítása szerint – nem fogyasztott. Ebben a tekintetben olyan tiszta, mint az éppen frissen kimosott lepedő – sorolta, hozzátéve, lehet, hogy a lepedő tiszta volt, és az eddigi adatok szerint a Tisza elnöke mentes mindenfajta bűncselekmény gyanújától, a történet mégis zavaros.

„Hogyhogy nem tanult Magyar Péter a néhány hónappal korábban kirobbant ötkertes botrányból, és miért ment el ismét egy buliba, ezúttal egy házibuliba? Miért nem inkább a saját lakásában bonyolította le a váratlan szerelmi légyottot? Ha „kábítószernek látszó" anyagot látott, miért nem fordult sarkon azonnal, és miért nem távozott a helyszínről?”

– tette fel az újabb, megválaszolásra váró kérdéseket.