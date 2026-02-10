Ukrán elemző: Magyar Péter fegyverekkel is segítené Ukrajnát – videó

A videóban Szerhij Stukanov ukrán elemző arról beszél, hogy a jelenlegi magyar kormány helyett nekik sokkal jobb lenne Magyar Péter, mert ő támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és lényegében Brüsszel akaratát hajtaná végre, ez pedig szintén Ukrajnának kedvezne – írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.

Magyar Péter az ukránok aduásza

Fotó: Facebook/Rétvári Bence

A miniszter hozzátette, látszik, hogy a tét óriási, és látszik, mi lenne, ha egy brüsszeli bábkormány kerülne Magyarország élére.

Ki kell mondani, hogy Magyar Péter olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását”

– mondja el az ukrán elemző, majd hozzáteszi:

Azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet.”

Magyar Péter ukránpártiságát pedig így mutatja be:

Természetesen kiáll Ukrajna támogatása mellett, azt mondja, Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is.”

Ehhez Bóka János miniszter annyit tett hozzá: