Ukrán elemző: Magyar Péter fegyverekkel is segítené Ukrajnát – videó

A videóban Szerhij Stukanov ukrán elemző arról beszél, hogy a jelenlegi magyar kormány helyett nekik sokkal jobb lenne Magyar Péter, mert ő támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és lényegében Brüsszel akaratát hajtaná végre, ez pedig szintén Ukrajnának kedvezne – írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.
Magyar Péter az ukránok aduásza
A miniszter hozzátette, látszik, hogy a tét óriási, és látszik, mi lenne, ha egy brüsszeli bábkormány kerülne Magyarország élére.
Ki kell mondani, hogy Magyar Péter olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását”
– mondja el az ukrán elemző, majd hozzáteszi:
Azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet.”
Magyar Péter ukránpártiságát pedig így mutatja be:
Természetesen kiáll Ukrajna támogatása mellett, azt mondja, Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is.”
Ehhez Bóka János miniszter annyit tett hozzá:
A nemzeti és szuverén kormány nem fogja hagyni, hogy Brüsszel belerángasson minket a háborúba. Megvédjük a magyar emberek érdekeit. A biztos választás: a Fidesz.”