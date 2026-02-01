Hírlevél
vagyonnyilatkozat

Magyar Péter fővárosi embereinek is van mit a tejbe aprítani

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ingatlanportfólió, rejtélyes jövedelem, befektetés, osztalék. A Magyar Nemzet Magyar Péter fővárosi embereinek vagyonnyilatkozatait vette górcső alá.
vagyonnyilatkozatmagyar péterbujdosógerzsenyi gabriellafővárosi közgyűlés

185 millió forintnyi megtakarítás, 400 millió forintnyi ingatlanportfólió: csak egy-egy elem két tiszás fővárosi képviselő vagyonnyilatkozatából. Kérdés, hogy a Tisza leggazdagabb politikusai közé tartozó Bujdosó Andrea és Gerzsenyi Gabriella mennyire képviseli a budapestiek érdekeit, hiszen utóbbi az európai parlamenti képviselősége mellett alig jár be a Fővárosi Közgyűlésbe, a frakcióvezetőséget fél éve viselő Bujdosó pedig a Tisza egyéni jelöltjeként méreti meg magát tavasszal – írta meg a Magyar Nemzet vasárnap, Magyar Péter fővárosi embereinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatban.

Magyar Péter és Gerzsenyi Gabriella
Magyar Péter (B) és Gerzsenyi Gabriella (J)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Magyar Péter embere a rezsicsökkentést kritizálja

A lap két, meghatározó tiszás fővárosi politikust vett górcső alá, már amennyire budapestinek mondható például Gerzsenyi Gabriella, aki köztudottan elsősorban európai parlamenti képviselő. Az álláshalmozó Gerzsenyi, aki a rezsicsökkentést kritizálja és ukrán pólóban pózol az Európai Parlamentben, vagyonnyilatkozata szerint

  • egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak,
  • egy nagyjából 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll,
  • felerészben tulajdonosa egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori teleknek is, utóbbin 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Az ingatlanvagyona mellett jelentős befektetésállománya is van, írja a lap:

  • házastársával közösen 63 millió forint értékű befektetési jegye,
  • közel 13 millió forint értékű életbiztosítása van, a bankszámláján összesen 30 millió forint parkol,
  • jövedelemnyilatkozata szerint 4,3 millió forintot keres európai parlamenti képviselőként,
  • ezenkívül őstermelő és szabadúszó író, amiből eseti jövedelme származik 0 és 50 ezer forint közötti sávban.

A teljes cikk ide kattintva olvasható.

 

