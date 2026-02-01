Magyar Péter fővárosi embereinek is van mit a tejbe aprítani

185 millió forintnyi megtakarítás, 400 millió forintnyi ingatlanportfólió: csak egy-egy elem két tiszás fővárosi képviselő vagyonnyilatkozatából. Kérdés, hogy a Tisza leggazdagabb politikusai közé tartozó Bujdosó Andrea és Gerzsenyi Gabriella mennyire képviseli a budapestiek érdekeit, hiszen utóbbi az európai parlamenti képviselősége mellett alig jár be a Fővárosi Közgyűlésbe, a frakcióvezetőséget fél éve viselő Bujdosó pedig a Tisza egyéni jelöltjeként méreti meg magát tavasszal – írta meg a Magyar Nemzet vasárnap, Magyar Péter fővárosi embereinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatban.
Magyar Péter embere a rezsicsökkentést kritizálja
A lap két, meghatározó tiszás fővárosi politikust vett górcső alá, már amennyire budapestinek mondható például Gerzsenyi Gabriella, aki köztudottan elsősorban európai parlamenti képviselő. Az álláshalmozó Gerzsenyi, aki a rezsicsökkentést kritizálja és ukrán pólóban pózol az Európai Parlamentben, vagyonnyilatkozata szerint
- egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak,
- egy nagyjából 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll,
- felerészben tulajdonosa egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori teleknek is, utóbbin 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.
Az ingatlanvagyona mellett jelentős befektetésállománya is van, írja a lap:
- házastársával közösen 63 millió forint értékű befektetési jegye,
- közel 13 millió forint értékű életbiztosítása van, a bankszámláján összesen 30 millió forint parkol,
- jövedelemnyilatkozata szerint 4,3 millió forintot keres európai parlamenti képviselőként,
- ezenkívül őstermelő és szabadúszó író, amiből eseti jövedelme származik 0 és 50 ezer forint közötti sávban.
A teljes cikk ide kattintva olvasható.