Magyar Péter fővárosi embereinek is van mit a tejbe aprítani

185 millió forintnyi megtakarítás, 400 millió forintnyi ingatlanportfólió: csak egy-egy elem két tiszás fővárosi képviselő vagyonnyilatkozatából. Kérdés, hogy a Tisza leggazdagabb politikusai közé tartozó Bujdosó Andrea és Gerzsenyi Gabriella mennyire képviseli a budapestiek érdekeit, hiszen utóbbi az európai parlamenti képviselősége mellett alig jár be a Fővárosi Közgyűlésbe, a frakcióvezetőséget fél éve viselő Bujdosó pedig a Tisza egyéni jelöltjeként méreti meg magát tavasszal – írta meg a Magyar Nemzet vasárnap, Magyar Péter fővárosi embereinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatban.

Magyar Péter (B) és Gerzsenyi Gabriella (J)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Magyar Péter embere a rezsicsökkentést kritizálja

A lap két, meghatározó tiszás fővárosi politikust vett górcső alá, már amennyire budapestinek mondható például Gerzsenyi Gabriella, aki köztudottan elsősorban európai parlamenti képviselő. Az álláshalmozó Gerzsenyi, aki a rezsicsökkentést kritizálja és ukrán pólóban pózol az Európai Parlamentben, vagyonnyilatkozata szerint

egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak,

egy nagyjából 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll,

felerészben tulajdonosa egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori teleknek is, utóbbin 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Az ingatlanvagyona mellett jelentős befektetésállománya is van, írja a lap:

házastársával közösen 63 millió forint értékű befektetési jegye,

közel 13 millió forint értékű életbiztosítása van, a bankszámláján összesen 30 millió forint parkol,

jövedelemnyilatkozata szerint 4,3 millió forintot keres európai parlamenti képviselőként,

ezenkívül őstermelő és szabadúszó író, amiből eseti jövedelme származik 0 és 50 ezer forint közötti sávban.

