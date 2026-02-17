Magyar Péter hajdúszoboszlói hőbörgése teljes érdektelenségbe fulladt

Hírlevél
25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Drónfelvétel látott napvilágot a Tisza elnökének kedd délutáni beszédéről. Magyar Péter Hajdúszoboszlón járt, azonban nem sok érdeklődésre tett szert.
Magyar PéterDeák DánielHajdúszoboszlóországjárás

A kép 17 óra 14 perckor készült, ekkor Magyar Péter már színpadon állt. Deák Dániel ezzel kapcsolatban arról írt, hogy az elmúlt hetek fényében nem csoda, hogy ilyen kevesen hallgatták a Tisza elnökét.

Kevés volt az érdeklődő Magyar Péter beszédén Hajdúszoboszlón (Forrás: Facebook/Apáti Bence)
Folytatódó kudarcjárás: Magyar Péter ismét alig érdekel valakit

A legutóbbi, Mezőkövesdi állomáshoz hasonlóan ma is alig néhány ember lézeng a színpad körül. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzáfűzte:

Nem meglepő, az elmúlt hetek nem neki kedveztek. Főleg azok után, hogy Münchenben a legdurvább háborús uszítókkal szelfizgetett. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest. Magyar Péterre ismét alig pár tucatnyian voltak kíváncsiak…”

