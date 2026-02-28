Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Izrael megtámadta Iránt

Olvasta?

Politikai atombomba a németeknél, Merz kolosszális buktába szaladt bele

Magyar Péter

Magyar Péter hallgat az ukrán zsarolás ügyében – ez már követőinek sem tetszik

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tiszás vezér álproblémának tartja az ukrán olajblokádot. Magyar Péter a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket – írta a Mandiner pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterukrajnatisza párt

Magyar Pétert nem kímélték a kommentelők: már a tiszások szerint is stratégiát kell váltani: azzal, hogy Fico beállt Orbán Viktor mellé, Magyar Péter eddigi kritikája megbukott. A közös vizsgálóbizottság után már nem lehet azt mondani, hogy a magyar miniszterelnök csak riogat Ukrajnával – írta meg a Mandiner pénteken.

Magyar Pétert már a követői is állásfoglalásra szólítják fel, Volodymyr Zelensky, VolodymyrZelensky, Volodimir Zelenszkij, VolodimirZelenszkij, Magyar Péter, MagyarPéter, MagyarPéterZelenszkijkombinációs kép, fotómontázs
Magyar Péter és Zelenszkij
Fotó: AFP

Magyar Péter megpróbálja úgy beállítani a szállítás leállítását és hárítani az egyértelmű állásfoglalást, hogy a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket – írja a lap kiemelve, hogy az Ukrajnával szembeni határozott kiállást már a saját követői is elvárnák, miközben egyre világosabb, hogy Magyar Péterék összejátszanak az ukrán vezetéssel.

Magyar Pétert már a követői is állásfoglalásra szólítják fel

A lap a tiszás vezér kommentelőinek hozzászólásaiból idéz, miszerint

az olajblokád jelentőségét nem lehet lekicsinyelni, a külső nyomásgyakorlást pedig egyértelműen vissza kell utasítani”

– írja egyikük, valamint azt is szemére veti egy másik követője, hogy

Ha az ukrán vezetés zsarolja az országot a kőolajszállítás leállításával, azt te csendben, szó nélkül tűröd. Vajon kinek az érdekeit képviseled valójában, ha a szomszéd ország nyílt zsarolása esetén meg sem mersz mukkanni a magyar állampolgárok védelmében?”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!