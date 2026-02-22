Magyar Péter hatalmasat hazudott az ajánlásaik számáról – itt az újabb bizonyíték

Már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát – állította Magyar Péter, a Tisza Párt vezére szombaton.

MAGYAR PÉTER ÉS TARR ZOLTÁN (FOTÓ: MTI)

Ezzel szemben a Tolna vármegyei 3-as választókerületben a legfrissebb adatok szerint egyedül csak Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást. Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje csak átvette az íveket, de aláírást még nem adott le.





Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állítása a Tisza Párt által gyűjtött aláírások számáról jelentősen eltért a valóságtól. A pártvezér szombat délig több mint 250 ezer ajánlásról beszélt országosan, azonban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint a hivatalos zárásáig, délután 16 óráig csupán mintegy 110 ezer tisza párti aláírás érkezett.

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet nyújtott be, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhetett. Ez alapján a ténylegesen leadott ajánlások száma jelentősen elmaradt a Magyar Péter által bejelentett 250 ezertől.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt már a kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel:

Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.

A bejegyzés rávilágít arra is, hogy Magyar Péter korábban más ügyekben – például az európai parlamenti mandátuma, a mentelmi joga vagy a párt programja kapcsán – is többször megtévesztette a választókat, így az újabb eltérés a valóságtól folytatja ezt a tendenciát.