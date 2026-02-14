Így reagáltak Magyar Péter házibulis esetére a Tisza Párt emberei

Hírlevél
8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tavaly nyáron egy videóban mérte össze Magyar Péter és Radnai Márk, hogy melyiküknek volt több barátnője, a napokban pedig újabb részleteket árult el magánéletéről a Tisza Párt elnöke. A HírTV a párthoz közel álló emberektől szerette volna megtudni, hogy hogyan vélekednek az esetről.
magyar pétertisza pártbrüsszelitákválasztás2026drog

Hazugságnak nevezte a Tisza párt egyik jelöltje, hogy Magyar Péter drogos buliban vett volna részt. Míg egy másik politikusuk inkább néma maradt, és nem válaszolt a Hír Tv kérdéseire. Mint ismert Magyar Péter arról vallott a napokban, hogy a korábbi partnerével még 2024-ben egy drogos házibuliban töltötte az éjszakát.

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Facebook

Tanács Zoltán tiszás jelölt attól függetlenül nevezte hazugságnak, azt, hogy Magyar Péter egy drogos házibuliban vett volna részt, hogy erről maga a pártelnök számolt be személyesen.

Tanács Zoltán inkább összeesküvés-elméleteket szőtt, a valóság helyett. 

Magyar Pétert egy orosz titkosszolgálati akcióval behúzták a csőbe. Ez rájuk jellemző. Csoda, hogy emberek nem potyognak ki az ablakon, de valószínűleg hamarosan fognak”

 – közölte gondolatait a jelölt.

Kocsis Máté: Szerencsére a Tisza Párt már a választás előtt megtartotta az „őszödi beszédét”

A Tisza Párt több aktivistáját is szerették volna megszólaltatni, de nem kívántak nyilatkozni a számukra kellemetlen kérdésben. Csak egy aktivista mondta azt, hogy ő már nagyon várja, hogy előkerüljön Magyar Péterről a házibulin készült felvétel, és jelezte, hogy mindenképpen meg fogja nézni.

 

