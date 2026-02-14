Így reagáltak Magyar Péter házibulis esetére a Tisza Párt emberei

Hazugságnak nevezte a Tisza párt egyik jelöltje, hogy Magyar Péter drogos buliban vett volna részt. Míg egy másik politikusuk inkább néma maradt, és nem válaszolt a Hír Tv kérdéseire. Mint ismert Magyar Péter arról vallott a napokban, hogy a korábbi partnerével még 2024-ben egy drogos házibuliban töltötte az éjszakát.

Magyar Péter Fotó: Facebook

Tanács Zoltán tiszás jelölt attól függetlenül nevezte hazugságnak, azt, hogy Magyar Péter egy drogos házibuliban vett volna részt, hogy erről maga a pártelnök számolt be személyesen.

Tanács Zoltán inkább összeesküvés-elméleteket szőtt, a valóság helyett.

Magyar Pétert egy orosz titkosszolgálati akcióval behúzták a csőbe. Ez rájuk jellemző. Csoda, hogy emberek nem potyognak ki az ablakon, de valószínűleg hamarosan fognak”

– közölte gondolatait a jelölt.