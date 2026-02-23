Újabb bizonyíték Magyar Péter kétarcúságára: a Tisza számai beszédesek, de a vezér mást mond a nyilvánosságnak

Az Alapjogokért Központ közzétette a Nemzeti Választási Iroda teljes, közadatigénylésre rendelkezésére bocsátott számsorát az ajánlóívekről, amely miatt a Tisza-párti sajtó napok óta epedezik. Ebből is jól látható, hogy a választási kampányidőszak első napján (2026.02.21) a délután 4 órás „hivatalos” záráskor rendelkezésre álló adatok alapján Magyar Péter hazudott – írta az Alapjogokért Központ hétfőn.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adataiból is kitűnik, Magyar Péter hazudott.

Forrás: Alapjogokért Központ

Magyar Péter kétarcú

Matematikailag lehetetlenség ugyanis, hogy a Tisza 250 000 (300 ezer?) ajánlást gyűjtött volna össze aznap, miközben a számukra kiadott ajánlóíveken (13 885 db) legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető (egy ajánlóíven maximum 8 ajánlás szerepelhet).

Magyar Péter más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka. Mást mond Brüsszelben és mást itthon – írta az Alapjogokért, hozzátéve:

Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban.

És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban.