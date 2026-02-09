Így hazudja Magyar Péter éppen azt, amit a közönség megkíván – videó

Hírlevél
32 perce
A Tisza elnöke valahogy mindig azt ígéri meg, amit a hallgatóság éppen megkíván. Erre hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, hangsúlyozva: Magyar Péter ismét összevissza beszél.
Rétvári BenceCsercsa BalázsMagyar Péter

Rétvári Bence államtitkár közösségi oldalán idézte fel Magyar Péter két, egymásnak teljes mértékben ellentmondó nyilatkozatát.

Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)
Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

Magyar Péter mindenben utánozná a Fideszt, de azért leváltaná; hogy is van ez?

Amikor a fideszesekhez szól, nyájasan úgy fogalmaz, hogy nem kezdeményezne gyökeres változtatásokat, folytatná a Fidesz politikáját. De akkor vajon miért akarja leváltani? – tette fel a kérdést Rétvári Bence. Az ellenzékiekhez szólva Magyar Péter már merőben más szavakkal élve teljes rendszerváltást emleget, tehát azt mondja az embereknek, amit hallani akarnak.

Mi a valóság?

Erre a kérdésre saját egykori tiszás szakpolitikai vezetője, Csercsa Balázs már válaszolt.

A párt valós céljai eltérnek attól, amit kifelé kommunikálnak.”

Magyar Péter mindenkinek mindent megígér, de aztán úgyis azt csinálja, amit Brüsszel elvár tőle”

– tette hozzá Rétvári Bence.

 

 

