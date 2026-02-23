Magyar Péter inkább a szájába harapott, mint hogy a Hír TV kellemetlen kérdésére válaszoljon – videó

Azt követően, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, a Hír TV próbálta meg mikrofonvégre kapni. Azonban Magyar Péter a riporter kérdéseire nem válaszolt. Hallgatás beleegyezés.
Figyelmen kívül hagyta a Hír TV ukrán zsarolásra vonatkozó kérdéseit Magyar Péter. Azt követően, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, most kínos közjátékba kezdett. Úgy tett, mintha nem is hallaná riporterünk kérdéseit – tudósított a Hír TV egy tiszás rendezvényről.
Magyar Péter kínos közjátékkal próbálta kikerülni a válaszadást
A Tisza Párt vezére nem volt hajlandó azokra az egyszerű kérdésre sem válaszolni, hogy
- mit szól ahhoz, hogy nem jön orosz olaj a kőolajvezetéken,
- mit gondol arról a Tisza Párt, hogy nem jön orosz olaj a kőolajvezetéken,
- ön szerint ez jó Magyarországnak?
