Bizarr: Szent László törvényeivel fenyegette a Hír TV-t a telefonlopási ügybe keveredett Magyar Péter

A fórumon elhangzott beszédében Magyar Péter arról beszélt, hogy ma már nem lehet olyan szigorral fellépni bizonyos bűncselekményekkel szemben, mint Szent László idején. Úgy fogalmazott:
Akiknek félnivalójuk van, azok azok, akiknek Szent László király idején is félnivalójuk lett volna a törvénytől.”
Beszédjében a Hír TV került célkeresztbe, és ezt nehéz lenne nem fenyegetésnek értelmezni:
Sajnos ma már nem lehet olyan szigorral eljárni bizonyos bűncselekmények esetén, pedig néhányan lehet, hogy megérdemelnék, kedves Hír TV.”
Kézlevágás és halálbüntetés
A Hír TV által megszólaltatott történész, Máté Áron arra emlékeztetett: Szent László-i törvények valóban szigorúak voltak. Lopás esetén – a bűncselekmény súlyától függően – kézlevágás vagy akár halálbüntetés is járhatott.
Valóban drákói szigor érvényesült bizonyos tekintetben. Nekem nem ez a történelmi korszak jut eszembe, sokkal inkább a nyilaskeresztesek időszaka, illetve valahol a kommunista uszítás”
– fogalmazott a történész.
Telefonlopási ügye van, de Szent László törvényeivel fenyeget
A riport kitért Magyar Péter 2024 nyarán történt telefonlopási ügyére is. A beszámolók szerint egy belvárosi szórakozóhelyen konfliktus alakult ki, miután felvétel készült róla, ahogy fiatal lányok lábai között csúszkált.
A szemtanú állítása szerint a politikus dühös lett, hirtelen kikapta a kezéből a telefont, és elrohant vele. Emellett fizikailag is bántalmazta, kétszer pofon vágta.
Az ügyben a legfőbb ügyész 2024 októberében kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlament elnökénél, az EP Jogi Bizottsága azonban nem találta kellően súlyosnak az esetet a mentelmi jog felfüggesztéséhez.