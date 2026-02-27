Bizarr: Szent László törvényeivel fenyegette a Hír TV-t a telefonlopási ügybe keveredett Magyar Péter

A fórumon elhangzott beszédében Magyar Péter arról beszélt, hogy ma már nem lehet olyan szigorral fellépni bizonyos bűncselekményekkel szemben, mint Szent László idején. Úgy fogalmazott:

Magyar Péter fenyegetőzött Szent László törvényeivel, miközben neki van telefonlopási ügye (Forrás: Facebook)

Akiknek félnivalójuk van, azok azok, akiknek Szent László király idején is félnivalójuk lett volna a törvénytől.”

Beszédjében a Hír TV került célkeresztbe, és ezt nehéz lenne nem fenyegetésnek értelmezni: