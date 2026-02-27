Bizarr: Szent László törvényeivel fenyegette a Hír TV-t a telefonlopási ügybe keveredett Magyar Péter

Hírlevél
1 órája
Kemény történelmi párhuzamokkal támadta a Hír TV munkatársait a Tisza Párt elnöke egy jászsági fórumon. Magyar Péter arról beszélt: ma már nem lehet olyan szigorral fellépni a bűnelkövetőkkel szemben, mint az Árpád-házi uralkodó idején. A Hír TV által megszólaltatott történész szerint azonban a felidézett korszak drákói szigora egészen mást jelentett a gyakorlatban.
Magyar PéterfenyegetésHír TVVálasztás 2026Szent Lászlótörvénylopás

A fórumon elhangzott beszédében Magyar Péter arról beszélt, hogy ma már nem lehet olyan szigorral fellépni bizonyos bűncselekményekkel szemben, mint Szent László idején. Úgy fogalmazott: 

Magyar Péter
Magyar Péter fenyegetőzött Szent László törvényeivel, miközben neki van telefonlopási ügye (Forrás: Facebook)

Akiknek félnivalójuk van, azok azok, akiknek Szent László király idején is félnivalójuk lett volna a törvénytől.”

Beszédjében a Hír TV került célkeresztbe, és ezt nehéz lenne nem fenyegetésnek értelmezni: 

Sajnos ma már nem lehet olyan szigorral eljárni bizonyos bűncselekmények esetén, pedig néhányan lehet, hogy megérdemelnék, kedves Hír TV.” 

Diszkóbotránya után Magyar Péter azt ígérte, vigyáz arra, mit csinál. Erre hat hét múlva elment egy drogbuliba

Kézlevágás és halálbüntetés

A Hír TV által megszólaltatott történész, Máté Áron arra emlékeztetett: Szent László-i törvények valóban szigorúak voltak. Lopás esetén – a bűncselekmény súlyától függően – kézlevágás vagy akár halálbüntetés is járhatott.

Valóban drákói szigor érvényesült bizonyos tekintetben. Nekem nem ez a történelmi korszak jut eszembe, sokkal inkább a nyilaskeresztesek időszaka, illetve valahol a kommunista uszítás” 

– fogalmazott a történész. 

Magyar Péter
A szemtanú szerint Magyar Péter nemcsak ellopta a telefonját, de agresszívan is viselkedett vele (Forrás: Képernyőkép)

Telefonlopási ügye van, de Szent László törvényeivel fenyeget

A riport kitért Magyar Péter 2024 nyarán történt telefonlopási ügyére is. A beszámolók szerint egy belvárosi szórakozóhelyen konfliktus alakult ki, miután felvétel készült róla, ahogy fiatal lányok lábai között csúszkált. 

A szemtanú állítása szerint a politikus dühös lett, hirtelen kikapta a kezéből a telefont, és elrohant vele. Emellett fizikailag is bántalmazta, kétszer pofon vágta.

Az ügyben a legfőbb ügyész 2024 októberében kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlament elnökénél, az EP Jogi Bizottsága azonban nem találta kellően súlyosnak az esetet a mentelmi jog felfüggesztéséhez.

