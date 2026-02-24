Továbbra sem tartják problémának Magyar Péter támogatói, hogy a pártelnök egy olyan bulin vett részt, ahol kábítószer is volt. Szimpatizánsai közül többen azzal mentegették, hogy csak kitaláció az egész ügy, de akadt olyan is, aki szerint nem is Magyar Péter volt ott a bulin, hanem egy hasonmása – írja a HírTV.

Magyar Péter hívei szerint nem gond, hogy a pártelnök drogos buliban volt Fotó: Hír TV

A portál emlékeztet, a hosszúra nyúlt mulatozás utolsó állomása a sokak által megismert szoba volt, ahol 2024 augusztusában véget ért Magyar Péter bulimaratonja. A Tisza Párt elnöke megerősítette, hogy a lakásban, ahova Vogel Evelinnel érkezett, kábítószer is volt.

A fénykép a radnaimark.hu-n jelent meg, Magyar Péter ezután kezdett heves magyarázkodásba. Azóta frissült az ominózus weboldal, a képhez Magyar Pétertől idéztek: ,,Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, de az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam." Majd megjelent egy rejtélyes kérdés: ,,BIZTOS?"

Magyar Péter támogatóit arról kérdeztük, hogy szerintük probléma-e, hogy a pártelnök olyan buliban vett részt, ahol kábítószer is volt. Egy szimpatizáns szerint az egész ügy egy kitaláció, de akadt olyan is, aki szerint nem is Magyar Péter volt ott a botrányos bulin, hanem csak a hasonmása.

Azt már Csercsa Balázs, a Tiszából korábban kilépő egyházügyi vezető mondta, hogy Magyar Péter szórakozási szokásai sok Tisza-szimpatizánsnál felháborodást keltett.