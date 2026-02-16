Újabb kritikus hangvételű megszólalás hangzott el Magyar Péter kínos ügyében. Nagy Attila Tibor az Ultrahang adásában beszélt a Tisza Párt elnökét övező botrányokról, és több ponton is kemény megállapításokat tett. Az elemző Magyar Péter állapotát és döntéseit értékelve úgy fogalmazott: „megrendült”, valamint impulzív személyiségnek nevezte, aki hangulatingadozásokkal küzd.

Baloldali kritika: Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter „időzített bomba”

A beszélgetésben szóba került a „kábítószeres hálószobaügy” is. Nagy Attila Tibor szerint az eset súlyos kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter miért maradt a helyszínen. Az elemző elmondta: több megszólalóval együtt nem érti, mi indokolta ezt a döntést. A műsorban elhangzott, hogy „nem kell titkosszolgálat, elég egy telefon”, utalva arra, hogy egy politikus magánélete könnyen válhat zsarolási vagy nyomásgyakorlási felületté.