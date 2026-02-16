Baloldali kritika: Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter „időzített bomba”

Újabb kritikus hangvételű megszólalás hangzott el Magyar Péter kínos ügyében. Nagy Attila Tibor az Ultrahang adásában beszélt a Tisza Párt elnökét övező botrányokról, és több ponton is kemény megállapításokat tett. Az elemző Magyar Péter állapotát és döntéseit értékelve úgy fogalmazott: „megrendült”, valamint impulzív személyiségnek nevezte, aki hangulatingadozásokkal küzd.
A beszélgetésben szóba került a „kábítószeres hálószobaügy” is. Nagy Attila Tibor szerint az eset súlyos kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter miért maradt a helyszínen. Az elemző elmondta: több megszólalóval együtt nem érti, mi indokolta ezt a döntést. A műsorban elhangzott, hogy „nem kell titkosszolgálat, elég egy telefon”, utalva arra, hogy egy politikus magánélete könnyen válhat zsarolási vagy nyomásgyakorlási felületté.
Nagy Attila Tibor arra is kitért, hogy Magyar Péter életvitele szerinte „időzített bomba”, amely megválasztása esetén akár biztonsági kihívást is jelenthetne. Úgy vélte, a történtek nem elszigetelt epizódok, hanem egy visszatérő mintázat részei. Az elemző megjegyezte: „a jó ég tudja, hogy még miket tudnak az ellenfelei az ő életviteléről”.
Az elemző hangsúlyozta: egy ország vezetőjével szemben alapvető elvárás a stabil háttér és a kiszámítható személyes magatartás. Álláspontja szerint ezek hiánya politikai és intézményi szinten is kockázatokat hordozhat.