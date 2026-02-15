Mi lenne, ha Magyar Péter elmondaná az igazságot? – videó

Mosoly itthon, paktum Brüsszelben. Ígéretek a választóknak, aláírások a globális elitnek – ez Magyar Péter valódi története. Miközben Magyarországon gondosan kerüli az állásfoglalást a legfontosabb kérdésekben, és mindig azt mondja, amit éppen hallani akarsz, addig Brüsszelben már rég megszülettek a paktumok – írta a Patrióta, YouTube-csatornájuk pénteki beszélgetőműsorához.

Magyar Péter és az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber

Fotó: Kisbenedek Attila, / AFP

A műsorban elhangzott, A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) bejelentése szerint hamarosan „Én, a kétarcú” címmel új képregény jelenik meg, amelynek középpontjában Magyar Péter áll. A mozgalom közlése alapján a kiadvány célja, hogy a politikus közéleti szerepléseit és korábbi megszólalásait saját értelmezésük szerint mutassa be.

Magyar Péter kétarcúsága lelepleződik

A háttérben a tiszások kimondják azt is, amit itthon nem mernek: eltörölnék a bankadót, kitiltanák az olcsó orosz energiát, és kiszolgálnák a globális nagytőkét

A Patrióta Extrában Lajkó Fanni, Apáti Bence és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítói beszéltek legújabb projektjükről, amiben többek között arra is választ kapunk, hogy vajon

Mire készül a Nemzeti Ellenállás Mozgalom?

Mit vár a Néppárt és Brüsszel Magyar Pétertől?

Miért kerüli a kényes kérdéseket Magyar Péter?

Magyar Péter lepaktált Zelenszkijjel?

Mi lenne, ha Magyar Péter elmondaná az igazságot?

