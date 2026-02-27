Magyar Péter ismét elveszítette a fejét, látványosan kiborult a kellemetlen kérdésektől

Magyar Péter számára a drogbotránya és a pártja valós támogatottsága is egyre komolyabb problémát jelenthet, a minap pedig a Tiszával barátinak mondható Telex műsorában látványosan elvesztette a magabiztosságát, amikor kellemetlen kérdéseket kapott. Ismert, Magyar egy videóban elismerte, hogy 2024 augusztusában járt egy olyan lakásban, ahol az asztalon kábítószernek tűnő anyag is volt. A Tisza-vezér megszólalását egy rejtélyes weboldal, a Radnaimárk.hu megjelenése előzte meg. A honlapon egy ágy volt látható egy szobában, illetve az éjjeliszekrényen egy kis tálca.

Magyar Péter látványosan kizökkent a szerepéből, amikor a drogbotrányával kapcsolatban kapott kérdéseket

Fotó: radnaimark.hu

Magyar Péter a programjukkal kapcsolatos kérdéstől is zavarba jött

Miután Fábián Tamás riporter szóba hozta a témát, Magyar Péter először igyekezett elbagatellizálni az ügyet, egyebek mellett azt hangoztatva, hogy egyáltalán nem érdekli az embereket.

Az újságíró azonban azzal indokolta a kérdéseit, hogy a drogos buli ügyében akár zsarolás lehetősége is felmerülhet. Magyar Péter arra hivatkozva tért ki az érdemi válaszadás alól, hogy az eset „régen” történt. Érdekesség, hogy

a kérdések hatására a politikus annyira zavarba jött, hogy azzal vádolta Fábián Tamást: a fülére beszélnek, irányítják a kérdéseit, és ő mindezt hallja.

Magyar Péter kijelentette: bárkivel hajlandó elmenni drogtesztre, s azt próbálta sejtetni, hogy az általa mások mellett megnevezett Kocsis Máté nem vállalná ezt a kihívást, a Fidesz frakcióvezetője felajánlotta, hogy menjenek el együtt, sőt arra kérte a pártelnököt, jelöljön ki időpontot, ám erre nem érkezett válasz.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy bár Magyar korábban arról beszélt: börtönbe küldené a fideszeseket az Út a börtönbe program keretében. Ám ez a Tisza Párt hivatalos programjában azonban ez nem szerepel, s a riporter kérdésére már azt válaszolta a pártelnök, hogy nem gondolta teljesen komolyan, ez csupán egy „brand”, nem konkrét intézkedéscsomag.