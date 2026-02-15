Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

A Blikk megtalált egy szemtanút, aki ott volt azon a bizonyos vad bulin 2024. augusztus 2-án éjjel, amiről egy ország beszél több napja. Magyar Péter verzióját csütörtökön megismerhettük, hogy szerinte mi is történt abban a lakásban, kik is voltak ott vele. Jöjjön most egy másik résztvevő elbeszélése, a saját szemszögéből – írta a Blikk vasárnap.

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Magyar Péter ötlete volt, hogy menjenek „afterozni”

A lap részletesen leírja a szemtanú – a Blikknek Abdoul-ként mutatkozott be, és állítása szerint többször is találkozott Magyarral – állításait, amelyek szerint:

a LOCK nevű szórakozóhelyen járt, ahol a Tisza Párt buliját tartották, Magyar Péter már a tánctér közepén ropta,

már akkor Vogel Evelinnel volt, csókolóztak,

Magyar Péter ötlete volt, hogy menjenek „afterozni”,

nem találtak semmit, így felmentek egy lakásba, ahol ismerősként fogadták Magyart,

ekkor még a nappaliban volt a „kábítószer kinézetű anyag”,

Magyar Péterék bementek a hálószobába, a nappaliból eltűnt a „kábítószer kinézetű anyag”.

A szemtanú azt is hozzátette: