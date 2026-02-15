Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

A Blikk megtalált egy szemtanút, aki ott volt azon a bizonyos vad bulin 2024. augusztus 2-án éjjel, amiről egy ország beszél több napja. Magyar Péter verzióját csütörtökön megismerhettük, hogy szerinte mi is történt abban a lakásban, kik is voltak ott vele. Jöjjön most egy másik résztvevő elbeszélése, a saját szemszögéből – írta a Blikk vasárnap.
Magyar Péter ötlete volt, hogy menjenek „afterozni”
A lap részletesen leírja a szemtanú – a Blikknek Abdoul-ként mutatkozott be, és állítása szerint többször is találkozott Magyarral – állításait, amelyek szerint:
- a LOCK nevű szórakozóhelyen járt, ahol a Tisza Párt buliját tartották, Magyar Péter már a tánctér közepén ropta,
- már akkor Vogel Evelinnel volt, csókolóztak,
- Magyar Péter ötlete volt, hogy menjenek „afterozni”,
- nem találtak semmit, így felmentek egy lakásba, ahol ismerősként fogadták Magyart,
- ekkor még a nappaliban volt a „kábítószer kinézetű anyag”,
- Magyar Péterék bementek a hálószobába, a nappaliból eltűnt a „kábítószer kinézetű anyag”.
A szemtanú azt is hozzátette:
Csak egyvalamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre? Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták. Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B-terv volt, hanem ZS-terv.”