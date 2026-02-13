A hazudós szuperhős: képregény készül Magyar Péterről

Hírlevél
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom bejelentette, hogy „Én, a Kétarcú” címmel képregényt indít Magyar Péterről. A kiadvány célja a mozgalom szerint a politikus pályájának és kijelentéseinek bemutatása.
Magyar PéterTisza PártNemzeti Ellenállás Mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) bejelentése szerint hamarosan „Én, a Kétarcú” címmel új képregény jelenik meg, amelynek középpontjában Magyar Péter áll. A mozgalom közlése alapján a kiadvány célja, hogy a politikus közéleti szerepléseit és korábbi megszólalásait saját értelmezésük szerint mutassa be.

Magyar Péter
Magyar Péter életét bemutató

A NEM ismertetése szerint a történet a politikai kommunikáció és a nyilvános kijelentések köré épül. 

A bejelentésben úgy fogalmaztak, hogy a képregény „mindenkihez el kívánja juttatni Magyar Péter valódi történetét”. A mozgalom a megjelenést március 2-ára ígéri, és előzetest is kilátásba helyezett az érdeklődők számára.

A közlés szerint a kiadvány kereskedelmi forgalomban is elérhető lesz.

 

