A hazudós szuperhős: képregény készül Magyar Péterről

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) bejelentése szerint hamarosan „Én, a Kétarcú” címmel új képregény jelenik meg, amelynek középpontjában Magyar Péter áll. A mozgalom közlése alapján a kiadvány célja, hogy a politikus közéleti szerepléseit és korábbi megszólalásait saját értelmezésük szerint mutassa be.

Magyar Péter életét bemutató

A NEM ismertetése szerint a történet a politikai kommunikáció és a nyilvános kijelentések köré épül.

A bejelentésben úgy fogalmaztak, hogy a képregény „mindenkihez el kívánja juttatni Magyar Péter valódi történetét”. A mozgalom a megjelenést március 2-ára ígéri, és előzetest is kilátásba helyezett az érdeklődők számára.

A közlés szerint a kiadvány kereskedelmi forgalomban is elérhető lesz.