Újabb bizonyíték látott napvilágot Magyar Péter kétarcúságáról

Magyar Péter itthon kínosan ügyel arra, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük – írta a Nemzeti Ellenállási Mozgalom.

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A szerzők bejelentették, hogy „Én, a Kétarcú” címmel képregényt indít Magyar Péterről. A kiadvány célja a mozgalom szerint a politikus pályájának és kijelentéseinek bemutatása. Ehhez kapcsolódóan lapunk is szemezgetett az elmúlt 2 év gyöngyszemeiből.

Nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult

Rögtön kezdhetjük is azzal Magyar Péter kétarcúságát, hogy a Tisza Párt politikai krédója is egy kétarcú, hazug állítás. Az ellenzékről szólva a miniszterelnök évértékelő beszédében elmondta, program ügyében az ellenfél is előállt egy újítással, előre bejelentették, hogy hazudni fognak. Belevágták az ország képébe, hogy

nem mondják el az igazat, mert akkor megbuknak, és sohasem nyernek választást.

És amikor fülön fognak, hogy hazudok, azt mondom, látjátok, én igazat mondok, mert előre őszintén megmondtam, hogy hazudni fogok. Nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult”

– mutatott rá Orbán Viktor.

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

Talán Magyar Péter kétarcúságára, hazugságaira vélhetően a legfrappánsabb példát a frissen megjelent cikkünk adja, miszerint a Tisza vezér által előadottakkal szöges ellentétben állnak annak a szemtanúnak a szavai, akit a Blikk talált meg és egészen más színben tünteti fel az ominózus estén történteket.

Magyar Péter Ukrajna EU-csatlakozása ügyében saját magának mond ellent

Magyar Péter a közösségi médiában próbálja elhitetni, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, miközben pártja és ő maga hónapokon át ennek ellenkezőjét hirdette. Magyar még Manfred Weber levelének kiragadott részleteivel is bizonygatta álláspontját.

Azonban amikor a Tisza Párt bejelentette az Ukrajna uniós tagfelvételének a támogatását előíró álnépszavazásának az eredményét akkor egyúttal, azt is megígérte, hogy ez az eredmény, azaz Ukrajna tagfelvételének a támogatása, a hatalomra kerülése esetén a kormányprogramja lesz.

A rezsicsökkentés olajmilliárdos ellenzője vállalta fel Magyar kétarcúságát

Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a Tisza rezsicsökkentést ellenző, azt megtartani, vagy éppen kibővíteni kívánó politikáján. Persze világos: „választást kell nyerni, aztán mindent lehet” – ahogyan azt Tarr Zoltán Tisza-alelnök elárulta a széles nyilvánosságnak. De a tisztánlátás kedvéért nézzük meg, hogy mit kommunikálnak a rezsicsökkentést lehetővé tevő olcsó orosz energiaimport kapcsán: