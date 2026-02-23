Magyar Péter egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül a drogbotrány óta

Az egész ország megismerte azt a hálószobát, ami a miniszterelnökségre pályázó Magyar Péter ominózus, drogos estéjének tanúja. Az ügy kibontakozása nem kedvez a Tisza elnökének, hiszen azóta a BRFK kiemelt bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került át, mostantól az ott dolgozó nyomozók vizsgálják a politikus ellen tett „fehér poros” feljelentést. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője Magyar Péter nagy visszhangot kiváltó botrányáról beszélve elmondta: őt nem érdekli, ki milyen szobába megy be és kivel tölti az idejét, a magánélet szerinte nem tartozik a politikai viták középpontjába. A helyzet viszont egészen más, ha egy ország vezetésére aspiráló politikusról van szó.

Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

Kocsis Máté: Magyar Péter zsarolhatóvá vált

Engem egyáltalán nem érdekel, hogy ki milyen szobába megy be és kivel, és nem is akarom látni. Az viszont annál inkább érdekel, hogy alkalmas-e, való-e az ország vezetésére egy olyan ember, aki szemmel láthatóan egy drogbuliba megy be és ott alszik. Egy tálca mellett

– fogalmazott.

Az a helyzet, hogy van egy olyan kihívója a mai magyar kormányfőnek, aki – mondjuk ki – zsarolható. És nagyon remélem, hogy nem az ukránok zsarolják valamivel.

– tette hozzá.