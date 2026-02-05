Magyar Péter kitiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról 

„Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról” – írta Facebook-bejegyzésében Lázár János. A Tisza-vezér egy zárt csoportban ugyanis arra utasította híveit, hogy ne jelenjenek meg a vác környéki fórumra. A tárcavezető úgy fogalmazott: Magyar Péter attól tart, hogy a jó hangulatú Lázárinfón a tiszás szavazók elbizonytalanodnak, és végül a Fidesz mellett döntenek.
„Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról!” – derül ki Lázár János Facebook-bejegyzéséből.
Az építési és közlekedési minisztert az általa posztolt felvételen arról kérdezik, mitől félhet Magyar Péter. A Tisza-vezér ugyanis egy zárt tiszás csoportban, utasításba adta a Vác környéki tiszásoknak, hogy el ne menjenek a mai Lázárinfóra.
Lázár János szerint Magyar Péter attól fél, hogy Orbán Viktor meg ő meggyőzik a szavazóit.
Attól félti a tiszásokat, hogy a jó hangulatú Lázárinfón elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak.
Pedig készülhetnek Magyarék, ez így lesz
– fogalmazott a tárcavezető.
