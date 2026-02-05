Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális kiosztás: Orbán Balázs helyretette Shell Kapitányt

Ezt látnia kell!

Kiakadt A Nagy Ő kiesője: keményen kiosztotta Stohl Andrást

magyar péter

Magyar Péter kitiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról 

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról” – írta Facebook-bejegyzésében Lázár János. A Tisza-vezér egy zárt csoportban ugyanis arra utasította híveit, hogy ne jelenjenek meg a vác környéki fórumra. A tárcavezető úgy fogalmazott: Magyar Péter attól tart, hogy a jó hangulatú Lázárinfón a tiszás szavazók elbizonytalanodnak, és végül a Fidesz mellett döntenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar pétertiszalázár jános

„Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról!” – derül ki Lázár János Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)
Magyar Péter megijedt Lázár János bejegyzése szerint Fotó: YouTube

Az építési és közlekedési minisztert az általa posztolt felvételen arról kérdezik, mitől félhet Magyar Péter. A Tisza-vezér ugyanis egy zárt tiszás csoportban, utasításba adta a Vác környéki tiszásoknak, hogy el ne menjenek a mai Lázárinfóra

Lázár János szerint Magyar Péter attól fél, hogy Orbán Viktor meg ő meggyőzik a szavazóit.

 Attól félti a tiszásokat, hogy a jó hangulatú Lázárinfón elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak. 

Pedig készülhetnek Magyarék, ez így lesz

– fogalmazott a tárcavezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!