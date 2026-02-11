Magyar Péter kockázatos választás lenne a magyarok többsége szerint

Hírlevél
Melyik politikus képes megőrizni Magyarország békéjét, és ki az, akinek a vezetése kockázatot jelentene az ország számára? A Századvég februári felmérése szerint a válaszadók többsége Orbán Viktort tartja annak a politikusnak, aki nem engedné háborúba sodródni Magyarországot, míg Magyar Pétert jóval többen tekintik bizonytalan és kockázatos választásnak.
tisza pártukrajnamagyar péter

Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? A Századvég februári kutatásában arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnök és kihívója közül a magyarok melyik politikusról gondolják, hogy nem engedi háborúba sodródni az országot és kinél látják a béke megőrzésének nagyobb esélyét.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

A kapott eredmények szerint

a válaszadók többsége –52 százalék – szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi. 

A Századvég arra is rákérdezett, hogy az az állítás, miszerint „kockázatos választás, nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot” inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? 

Forrás: Századvég 

A válaszadók 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja, és nem tudja, mi történne, ha ő vezetné az országot.

A magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek. 

Forrás: Századvég 

A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökénél csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják.

 

