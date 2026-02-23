Hírlevél
Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

Makón sem kértek az ukránokkal összejátszó Tisza Párt-vezetőből. A drónfelvételek alapján csak alig néhányan lézengtek Magyar Péter kampányszínpada mellett.
Deák Dániel politológus a közösségi oldalán arról írt, hogy a helyi felvételek alapján totális kudarcba fulladt Magyar Péter makói lakossági fórum kampányrendezvénye.

Deák Dániel szerint a Tisza vezetője iránt azért csökkent jelentősen az érdeklődés, mert Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását
Makón sem kértek az ukránokkal összejátszó Tisza Párt vezetőből. A drónfelvételek alapján csak alig néhányan lézengtek Magyar Péter kampányszínpada mellett – Fotó: Facebook / Deák Dániel

A fotó 17 óra 36 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon volt. Láthatóan a 21 ezer lakosú Makón is alacsony az érdeklődés iránta, ráadásul még ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista”

– írta a politikai elemző.

Deák Dániel szerint mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását.

A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli”

– írta Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

 

