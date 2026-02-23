Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

Deák Dániel politológus a közösségi oldalán arról írt, hogy a helyi felvételek alapján totális kudarcba fulladt Magyar Péter makói lakossági fórum kampányrendezvénye.

Makón sem kértek az ukránokkal összejátszó Tisza Párt vezetőből. A drónfelvételek alapján csak alig néhányan lézengtek Magyar Péter kampányszínpada mellett – Fotó: Facebook / Deák Dániel

Deák Dániel szerint a Tisza vezetője iránt azért csökkent jelentősen az érdeklődés, mert Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását

A fotó 17 óra 36 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon volt. Láthatóan a 21 ezer lakosú Makón is alacsony az érdeklődés iránta, ráadásul még ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista”

– írta a politikai elemző.

Deák Dániel szerint mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását.

A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli”

– írta Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.