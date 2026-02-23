„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk" – Magyar Péter lehetett a szellemi atyja az elhíresült mondatnak

Az elmúlt hónapokban Magyar Péter mellett több tiszás politikus is egyértelművé tette, hogy a párt nem kívánja teljes egészében nyilvánosságra hozni a programját a választások előtt – számolt be a Magyar Nemzet. Tarr Zoltán alelnök már tavasszal arról beszélt, hogy csak a kampány végén, nagy vonalakban ismertetik elképzeléseiket. Augusztusban ennél is nyíltabban fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hozzátette: előbb választást kell nyerni, utána jöhet minden más.

Magyar Péter (Fotó: Balogh Zoltán)

Magyar Péter kampánylogikája: győzelem előbb, program később

Hasonló hangot ütött meg Ruszin-Szendi Romulusz is, aki elismerte, hogy készül a kormányprogram, de az „nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve”. Vagyis a program létezik, csak nem a választók számára. Dálnoki Áron májusban szintén arról beszélt, hogy nem lehet részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket, és egyetértett abban, hogy a konkrétumokat vissza kell tartani.

Magyar Péter egy 2024-es beszélgetésben úgy fogalmazott: nem lehet úgy választást nyerni, ha valaki adóemelést vagy megszorításokat jelent be. A kijelentés egy tudatos kampánylogikára utal: a népszerű üzenetek előtérbe helyezésére, a kellemetlen döntések elhallgatására. A képet tovább árnyalja Csercsa Balázs volt munkacsoport-vezető nyilatkozata, aki arról beszélt, hogy a kampányra külön, népszerű elemekből álló program készül, miközben a háttérben egy konvergenciaprogram végrehajtása szerepel a tervek között. Ez utóbbi alapját egy, a sajtóhoz is kikerült, több száz oldalas megszorítócsomag képezné.