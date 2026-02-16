Magyar Péterről már a müncheni rendőrség is tudja, hogy mekkora balhézós bulibáró

Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza párt elnöke a magyar éjszakai élet után a németországi vendéglátóhelyeken is otthagyja hatósági intézkedést igénylő „névjegyét”. Persze ezt még tudta fokozni, nem elég, hogy ez a bulizása is rendőrségi intézkedést igényelt, de mindennek politikai színezetet is adott azzal, hogy a helyszínül szolgáló müncheni sörözőben – legalábbis szándéka szerint – kampányeseményt tartott.

Magyar Péter

A németek máshogy gondolták, ők inkább ráhívták a rendőrséget A személyzet ugyanis hiába kérte, hogy fejezzék be, az előre be nem jelentett politikai gyűlést – ez nem volt elég.

Mint ismert: nem ez az első alkalom, hogy a formáció vezetője és egy szórakozó-hely személyzete között, konfliktus alakult ki.

Magyar Péter már jól lelazult, amikor élőben közvetítette a nagyvilág számára az általa generált heje-huját, melyet így kommentált a kamerába: „Egy müncheni sörözőben vagyunk. De a szervezők csak 20 főre foglaltak helyet, úgyhogy most jön a rendőrség.”