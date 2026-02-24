Magyar Péter már a vereségre készíti fel jelöltjeit, ő pedig elhagyná az országot

Négy évvel ezelőtt, ezen a napon kezdődött az orosz-ukrán háború, ám ahhoz képest, hogy az Európai Uniót azért hozták létre, hogy ne legyen többé háború Európában, negyedik éve a háború fő szítója, és ha bárki a nemzeti érdekek mentén fel mer szólalni, hirtelen célponttá válik – fogalmazott Rétvári Bence, aki egyúttal megjegyezte, Ukrajna és a háború kérdése mindenki fölött áll, miközben rengeteg embert veszítünk el minden egyes nap. – Mindegy, mit kérnek az ukránok, pénzt, fegyvert vagy katonát, azt Európa megadja nekik – mondta, kiemelve: az Európai Néppárt úgy fogalmaz, Ukrajna harca Európa harca, vagyis szerintük ott dől el Európa sorsa. – Ehhez persze Magyar Péter is csatlakozott, Münchenben pedig végleg eldőlt, mit képvisel – mutatott rá.
– Egyetlen sort sem írt arról Magyar Péter, hogy mit gondol a Barátság kőolajvezetékről, na persze nem azért fizetik Brüsszelből, hogy saját gondolatai legyenek. Ő így működik, minden magyar embert hátrébb sorol, csak arról beszél, amiről azt mondják neki, beszélhet – mutatott rá.
Az államtitkár felidézte, nincs egyszerű dolga hazánknak, össztűz alatt állunk, miután nem hagyjuk, hogy a Barátság kőolajvezetékkel megzsaroljanak minket az ukránok.
– Hiába van nemzetközi szerződés, a jogot a politika felülírja. Csak Ukrajna számít, és miután Brüsszelben iszonyú korrupt vezetés van hatalmon, akik a fegyvergyártásban és Ukrajna újrafelosztásában érdekeltek, addig Magyarország béketörekvései vagy nemzeti érdekei nem számítanak. Az évtized legnagyobb üzlete ez a háború, így érdekükben áll fenntartani is, a fegyverszállítás mellett nagy nyereséget remélnek az ukrán piac, ásványkincsek és földterületekből is – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy nem a sok száz millió európai, sok tízmillió ukrán emberek érdeke, sem a fronton harcoló emberek érdeke az első, hanem a háborúból befolyt pénz.
Az aranybudis korrupt vezetés akar háborúzni, nem az állampolgárok”
– közölte, kiemelve, hogy Brüsszelben elzárták a pénzcsapot, Ukrajnában elzárták a kőolajcsapot, kivéreztetik hazánkat, és abban bíznak, hogy Orbán Viktor ebbe majd belebukik. – Nekünk Magyarország a legfontosabb, nem másodrangú ország vagyunk, nem másodrendű polgárai vagyunk az uniónak, nem csak nyugati ország blokkolhat egy döntést, nekünk is van hozzá jogunk. Küzdünk a kettős mérce ellen, hogy a szűk háborúpárti elit az egész EU-t zsarolja, ki sem meri mondani a tagállamok többsége, hogy nem akarnak háborút – vélekedett.
Magyar Péter mélyen hallgat, a tiszások szerint nincs is háború
Az államtitkár arra is kitért, amíg Manfred Weber arról beszél, hogy közös európai hadsereget akar küldeni az ukrán frontra, Magyar Péter mélyen hallgat erről is. – Akkor menjen Weber a frontra. Senki sem gondol abba bele, a kellemesen fűtött irodájából, hogy mit beszél? Közös zászló alatt harcoljunk? A háború nem egy Excel-táblázat, benne néhány számadattal. Az Európai Unió céljának az kellene, hogy legyen, hogy lezárják ezt a háborút, nem pedig az, hogy emberek haljanak meg. Emberek életét kockáztatja, miközben megvédeni kellene az életüket – mondta, emlékeztetve, hogy a gazdasági növekedés négy éve blokkolva van, csak Orbán Viktor képes arra, hogy kívül tartson minket a háborútól.
A műsorban szó volt arról is, hogy a Katolikus Püspöki Konferencia a böjt alatt a kárpátaljaiaknak gyűjt, és a háború borzalmairól is szó esett, a Tisza Párt elképesztő gyűlöletcunamit indított el a püspöki körlevél után.
– A Tisza szerint sokkoló, hogy kimondták a háború szót a templomokban. Kétszínű, álszent, képmutató viselkedés ez. Meg akarják félemlíteni azokat a tiszások, akik fel akarják olvasni ezt a körlevelet, akik a béke mellett állnak. Képesek a katolikus egyházra rárontani, miközben az egyház, mint mindig, most is a béke mellett áll ki – húzta alá.
Magyar Péter azon állításáról, mely szerint 17 százalékponttal vezetnek, Rétvári Bence úgy vélekedett, amíg kifelé sikerkommunikáció zajlik, befelé Magyar Péter már a vereségre próbálta felkészíteni a párt jelöltjeit, és közölte, ha nem a Tisza nyer, ő elmegy az országból.
– Miután idehaza felelnie kellene a lopási ügyben, így érthető, hogy inkább Brüsszelben marad, ahol mentelmi joga van. Ráadásul a tiszásoknak is le fog esni, hogy Magyar Péter végig átverte őket, egy blöff csupán, egy Facebook-párt
– húzta alá.
A váci eset kapcsán Rétvári Bence felidézte, hogy a helyi tiszás képviselőről, Simon Renátáról azt állította Magyar Péter, hogy megverték, ami nem volt igaz, ezt végül maga Simon Renáta is beismerte.
– Ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter rendszeresen hazudik, amivel egyébként a saját köreiben is zsarolható. Hiszen hány tiszás tud arról, hogy Magyar Péter hazudik? A saját pártján belül is bárki le tudná buktatni, veszélyes az, aki ennyire zsarolható, hazugságaival és életvitelével ennyire fogható
– összegzett Rétvári Bence.