Magyar Péter megint csúnyán beégett, alig néhányan voltak kíváncsiak rá

„Körmend, a fotó 17:14-kor készült, Magyar Péter már a színpadon. Ismét alig kíváncsiak rá!” – hívja fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Magyar Péterre alig voltak kíváncsiak (Fotó: Facebook)

A XXI. Század Intézet elemzője szerint a körmendi rendezvényen tapasztalt alacsony érdeklődés nem meglepő annak fényében, hogy Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a „legnagyobb háborúpárti uszítókkal” találkozott, és az is kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal.

Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor eközben a Béketanácsban szólalt fel, és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

Az elemző úgy látja, hatalmas a különbség a két politikai irány között. Szerinte nem véletlen, hogy csak néhány tucatnyian voltak kíváncsiak Magyar Péterre, mert – állítása szerint – a magyar választók látják, hogy a Tisza Párt vezetője Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben. Deák Dániel értelmezésében mindez magyarázatot ad a terepen tapasztalható alacsony részvételre.