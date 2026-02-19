Hírlevél
Magyar Péter megint csúnyán beégett, alig néhányan voltak kíváncsiak rá

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter megint csúnyán beégett, alig néhányan voltak kíváncsiak rá Körmenden. Az eseményről Deák Dániel posztolt egy fotót. Az elemző szerint az alacsony érdeklődés nem meglepő annak fényében, hogy Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a „legnagyobb háborúpárti uszítókkal” találkozott, és az is kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal.
Magyar Pétertisza pártdeák dániel

„Körmend, a fotó 17:14-kor készült, Magyar Péter már a színpadon. Ismét alig kíváncsiak rá!” – hívja fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Magyar Péter beégett
Magyar Péterre alig voltak kíváncsiak (Fotó: Facebook)

A XXI. Század Intézet elemzője szerint a körmendi rendezvényen tapasztalt alacsony érdeklődés nem meglepő annak fényében, hogy Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a „legnagyobb háborúpárti uszítókkal” találkozott, és az is kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal. 

Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor eközben a Béketanácsban szólalt fel, és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

Az elemző úgy látja, hatalmas a különbség a két politikai irány között. Szerinte nem véletlen, hogy csak néhány tucatnyian voltak kíváncsiak Magyar Péterre, mert – állítása szerint – a magyar választók látják, hogy a Tisza Párt vezetője Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben. Deák Dániel értelmezésében mindez magyarázatot ad a terepen tapasztalható alacsony részvételre.

 

