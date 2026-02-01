Magyar Péter megint házhoz ment a pofonért – videó

„Peti! Ne nézd hülyének az embereket, mert mindenki tudja, hogy hazudsz!" – kezdte a videóját Kocsis Máté.

Magyar Péter (Fotó: YouTube)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

„Nagyon megható a Fidesz szavazókhoz címzett mai videód. Csak tudod a Fidesz szavazók emlékeznek még arra, hogy ti ukrán zászlós pólót húztatok fel az Európai Parlamentben, hogyha azt kellett. Arra is emlékeznek, hogy a migrációs paktumhoz kapcsolódó döntéseket megszavaztátok. Sőt, mindenki tudja, hogy a Tisza Párt a brüsszeli háborús politikát támogatja. És tudod miért? Mert nem tudsz nemet mondani Brüsszelben. Nem tudsz nemet mondani Von der Leyennek és Webernek. Ezzel szemben Orbán Viktor tud!

És tudod, mire emlékeznek még a Fidesz szavazók? Az alelnököd, Tarr Zoltán szavaira, hogy nem mondhat el mindent, különben megbuktok! Majd kiderült, hogy adót akartok emelni, amit letagadtál. Peti, ne erőlködj, hazug ember vagy és kétszínű! Gondold át!”

– üzente a Tisza Párt vezérének Kocsis Máté.