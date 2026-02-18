Újabb hatalmas pofára esés érte Magyar Pétert

Hírlevél
44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mindössze ennyien, mintegy százan jöttek el a 10 ezer fős Marcaliban, hogy megnézzék a Tisza vezérét – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.
Marcali 17:22 perckor, a meghirdetett kezdés után több mint 20 perccel, Magyar Péter már ott áll a színpadon. Mindössze ennyien, mintegy 100-an jöttek el a 10 ezer fős településen, hogy megnézzék a Tisza Párt vezérét – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében

MAGYAR PÉTER
Magyar Péter

A politikai elemző hozzátette: 

Valahogy nem látjuk visszatükröződni sem az állítólagos a rendszerváltó hangulatot, sem a baloldali közvéleménykutatók „méréseit”.

A Tisza Párt vezérét ismét pofán csapta a valóság
