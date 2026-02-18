Újabb hatalmas pofára esés érte Magyar Pétert

Mindössze ennyien, mintegy százan jöttek el a 10 ezer fős Marcaliban, hogy megnézzék a Tisza vezérét – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.
Marcali 17:22 perckor, a meghirdetett kezdés után több mint 20 perccel, Magyar Péter már ott áll a színpadon. Mindössze ennyien, mintegy 100-an jöttek el a 10 ezer fős településen, hogy megnézzék a Tisza Párt vezérét – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.
A politikai elemző hozzátette:
Valahogy nem látjuk visszatükröződni sem az állítólagos a rendszerváltó hangulatot, sem a baloldali közvéleménykutatók „méréseit”.
