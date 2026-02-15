Meglepetés Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Én, a kétarcú – ezzel a címmel jelenik meg képregény, méghozzá Magyar Péterről – üzente Szűcs Gábor, az Alapjogokért központ elemzője, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja.

Magyar Péter meglepetésre számíthat, az olvasóknak március 2-ától érdemes felkeresniük a könyvesboltokat, ha frappáns összefoglalóra vágynak

Fotó: Csudai Sándor

Az indok adja magát, a Tisza vezére ígér fűt-fát, „előadja a meséket" Magyarországon, ám amikor kimegy Brüsszelbe, kiderül, hogy ennek tökéletes ellentétét képviseli. Hasonlóan ahhoz, amikor felvette a népi motívumos ruhát és kiment Erdélybe, „román földre". (Az ott élők az effajta identitásmeghatározást nagyon nem vették jó néven.)

Valójában Ukrajnát, a bankokat és az energialobbit képviseli, mint az a pártcsalád, amelynek Brüsszelben a Tisza is tagja. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke hangoztatta is, nem működnek együtt olyan pártokkal, akik nem Európa-, Ukrajna-, és nem jogállamiságpártiak. Sőt, politikailag el is szigetelődnek az összefoglalóan patrióta típusúnak nevezhető erőktől, mint amit Orbán Viktor képvisel.

A valódi célokat tehát nem mondhatja el, „választást kell nyerni, utána mindent lehet". Viszont elmondják Magyar Péterről, miben áll a kétarcúsága. Méghozzá képregényben, ami március 2-ától kapható a könyvesboltokban.