A miniszter felszólította Magyar Pétert, azonnal számoljon be arról, hogy miben egyezett meg Zelenszkijjel!

Lázár János építési és közlekedési miniszter Makóról jelentkezett, és arról számolt be, hogy az emberek tartanak az ukránok zsarolásától, fenyegetésétől és az emiatt bekövetkezhető ezerforintos üzemanyagáraktól. Magyar Péter végre megszólalt az ügyben, azonban nyíltan az ukránok mellé állt. A miniszter közösségi oldalán szólította fel a Tisza elnökét, hogy haladéktalanul adjon számot a müncheni egyeztetésekről.

Magyar Péter megszólalt, az ukránok oldalára állt (Forrás: Pesti Srácok)

Lázár: Magyar Péter tisztázza a megállapodásokat!

A miniszter úgy fogalmazott:

Fölszólítjuk, azonnal tisztázza, miben egyeztek meg a magyarok kárára két héttel ezelőtt Münchenben!”

Arról is beszámolt, hogy Magyar Péternek lehetősége lett volna Zelenszkijjel egyeztetve a Barátság kőolajvezeték megnyitásának kezdeményezésére, azonban ehelyett ő az ukránok mellett tette le a voksát. Brüsszelben úgy tudják, Magyar Péter folyamatos kapcsolatban áll az ukránokkal – számolt be Lázár János.