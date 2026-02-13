Magyar Péter mellé állt Gyurcsány volt embere, a vizitdíj kitalálója

Mihályi Péter neve a 2000-es évek közepéről lehet ismerős: ő találta ki a vizitdíjat 2006-ban. A reform a Gyurcsány Ferenc vezette kormány idején került bevezetésre, majd a későbbi népszavazás után megszűnt. Korabeli sajtóhírek szerint az SZDSZ eredetileg Mihályi Pétert jelölte egészségügyi miniszternek, a posztot végül Molnár Lajos töltötte be – a témáról Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője beszélt a Napindítóban a Hír TV-ben.

Magyar Péter Fotó: Markovics Gábor

A közgazdász a Republikon Intézet konferenciáján beszélt a választási esélyekről és gazdaságpolitikai kérdésekről. Mihályi Péter a rendezvényen arról beszélt, hogy Magyar Péternek meg kell nyernie a választást. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy esetleges kormányváltás után – álláspontja szerint – napirendre kerülhet a 13. és 14. havi nyugdíj kérdése.