Magyar Péter mellé állt Gyurcsány volt embere, a vizitdíj kitalálója

Újabb baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt mellett. A Tisza Pártot támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter arról beszélt, hogy Magyar Péternek meg kell nyerni a választást, a Tisza kormányra kerülése után pedig el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat.
republikon intézetHorn GáborMagyar Péter

Mihályi Péter neve a 2000-es évek közepéről lehet ismerős: ő találta ki a vizitdíjat 2006-ban. A reform a Gyurcsány Ferenc vezette kormány idején került bevezetésre, majd a későbbi népszavazás után megszűnt. Korabeli sajtóhírek szerint az SZDSZ eredetileg Mihályi Pétert jelölte egészségügyi miniszternek, a posztot végül Molnár Lajos töltötte be – a témáról Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője beszélt a Napindítóban a Hír TV-ben.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter Fotó: Markovics Gábor

A közgazdász a Republikon Intézet konferenciáján beszélt a választási esélyekről és gazdaságpolitikai kérdésekről. Mihályi Péter a rendezvényen arról beszélt, hogy Magyar Péternek meg kell nyernie a választást. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy esetleges kormányváltás után – álláspontja szerint – napirendre kerülhet a 13. és 14. havi nyugdíj kérdése.

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

A Republikon Intézet egyik tulajdonosa Horn Gábor, aki korábban az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Horn Gábor az elmúlt években politikai elemzőként szerepel különböző műsorokban és beszélgetésekben ahol rendszeresen kifejti balliberális véleményét. Horn Gábor nem mellesleg a szélsőségesen liberális politikai megnyilvánulásairól elhíresült DK-s Niedermüller Péternek, Erzsébetváros polgármesterének a veje.

