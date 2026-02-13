Magyar Péter mellé állt Gyurcsány volt embere, a vizitdíj kitalálója

Mihályi Péter neve a 2000-es évek közepéről lehet ismerős: ő találta ki a vizitdíjat 2006-ban. A reform a Gyurcsány Ferenc vezette kormány idején került bevezetésre, majd a későbbi népszavazás után megszűnt. Korabeli sajtóhírek szerint az SZDSZ eredetileg Mihályi Pétert jelölte egészségügyi miniszternek, a posztot végül Molnár Lajos töltötte be – a témáról Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője beszélt a Napindítóban a Hír TV-ben.
A közgazdász a Republikon Intézet konferenciáján beszélt a választási esélyekről és gazdaságpolitikai kérdésekről. Mihályi Péter a rendezvényen arról beszélt, hogy Magyar Péternek meg kell nyernie a választást. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy esetleges kormányváltás után – álláspontja szerint – napirendre kerülhet a 13. és 14. havi nyugdíj kérdése.
A Republikon Intézet egyik tulajdonosa Horn Gábor, aki korábban az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Horn Gábor az elmúlt években politikai elemzőként szerepel különböző műsorokban és beszélgetésekben ahol rendszeresen kifejti balliberális véleményét. Horn Gábor nem mellesleg a szélsőségesen liberális politikai megnyilvánulásairól elhíresült DK-s Niedermüller Péternek, Erzsébetváros polgármesterének a veje.