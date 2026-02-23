Menetrendszerűen érkezett Magyar Pétertől az újabb ordas nagy hazugság

Magyar Péter megint blöfföl, hazudik – jelentette ki a Fidesz Országgyűlési képviselője a HírTV-nek. Selmeczi Gabriella elmondta: bár a Tisza párt első embere azt állítja, hogy 250 ezer ajánlást gyűjtöttek, a hivatalos adatok cáfolják ezt, ugyanis csak 110 ezer aláírásuk van.

Fotó: Markovics Gábor

A képviselő hangsúlyozta: két éve folyamatosan hazudik Magyar Péter, nem lehet elvárni tőle, hogy igazat mondjon. Fele annyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott – közölte az Alapjogokért Központ. A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adataira hívták fel a figyelmet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a Tiszának a szombat délután 4 órai zárásig is csak 110 ezer aláírás gyűlt össze.

Az Alapjogokért Központ rámutatott: ezzel szemben a Fidesz-KDNP nagyságrendileg több, 196 ezer ajánlást kapott.