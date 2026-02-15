Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között

Magyar Péter lelkesen védi a brüsszeli érdekeket és megbízóit, egy rövid videóban próbálja jelentékteleníteni azt, hogy müncheni útja során megállapodott a háborúpárti elittel, mindent bevállal a hatalomért.

Magyar Péter és Orbán Anita München felé

Fotó: X/Magyar Péter

Magyar Péter hajlandó bárkivel, bármiről, csak hatalom legyen

Önálló külpolitikát fel kell adni, háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni.

Egyértelműnek tűnik, hogy legfájóbb pontján találta el Orbán Viktor évértékelőn elhangzott mondatai, miszerint bosszúra készül a globális nagytőke, hiszen a magyar kormány 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vett el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda, így

megállapodtak a Tisza Párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon, hogy a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerüljön.

Emlékezetes, Magyar Péter müncheni útja során rendre találkozott a háborúpárti elittel, saját maga igazolta azt, amiről a Tisza Párt politikája szól és aminek mentén Magyarországot bevezetnék a háborúpártiak csoportjába.

A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését:

Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki régóta az ukrajnai fegyverszállítások és szankciók egyik élharcosa Európában,

Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója,

Friedrich Merz kancellár, aki szerint támogatni kell Ukrajnát „az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában” – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt,

Manfred Weber, az Európai Néppárt hírhedten magyargyűlölő vezetője szerint Ukrajna Európa szabadságát is védi, amellett kardoskodik, hogy Európának katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Magyar Péter müncheni szerepvállalása azt jelzi: az ellenzéki politikus inkább az Ukrajna további támogatását szorgalmazó európai fősodorhoz kíván csatlakozni.