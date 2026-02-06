Magyar Péter nagyon csúnyán pofára esett – videó

Amikor a valóság nem illik a narratívába

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter újra ott lát politikai akciót, ahol egyszerűen csak emberek állnak ki a saját megélhetésükért. A gazdák nem „digitális harcosok”, hanem gazdák – és nem pártutasításra, hanem saját érdekükben mentek ki az utcára.

Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcosok. Rajta a gazdákon a DPK-s sál”

– állította Magyar Péter. A valóság ezzel szemben: a sál nem politikai jelkép volt, hanem egy ismert magyar ruhamárka darabja. A történet így nem a „leleplezésről”, hanem egy kínos mellélövésről szól.