magyar péter

Magyar Péter nagyon csúnyán pofára esett – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter a gazdatüntetésen újabb ellenségképet próbált gyártani – ezúttal egy sálból. A vád azonban gyorsan összeomlott: nem DPK-s jelképről, hanem egy hétköznapi ruhamárkáról volt szó.
A gazdatüntetésen megjelent Magyar Péter szerint a Nemzeti Agrárkamara „digitális harcosokat” küldött a demonstrációra, akik szerinte DPK-s sálat viseltek. A kijelentés azonban nemcsak lekezelő volt a gazdákkal szemben, hanem tárgyi tévedés is: az egyik gazdán látható sál valójában a Dorko márkához tartozott.

Magyar Péter
Magyar Péter nem tudja megkülönböztetni a DPK-t egy ruhamárkától sem (Forrás: MW-Archívum)
Amikor a valóság nem illik a narratívába

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter újra ott lát politikai akciót, ahol egyszerűen csak emberek állnak ki a saját megélhetésükért. A gazdák nem „digitális harcosok”, hanem gazdák – és nem pártutasításra, hanem saját érdekükben mentek ki az utcára.

Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcosok. Rajta a gazdákon a DPK-s sál”

 – állította Magyar Péter. A valóság ezzel szemben: a sál nem politikai jelkép volt, hanem egy ismert magyar ruhamárka darabja. A történet így nem a „leleplezésről”, hanem egy kínos mellélövésről szól.

