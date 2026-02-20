A múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket – hangzott el a Kocsis Máté által közzétett videóban.

Magyar Péter és emberei még Münchenben visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője által közzétett videóban továbbá kifejtették, hogy:

Kijev nem engedi, hogy újrainduljon az olajszállítás. Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot.

Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.

A rezsicsökkentés is csak egy humbug! Mi megszüntetjük az orosz energiafüggőséget!

– mondta a Tisza Párt vezére.

Nincs több kérdés: Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan. Mi viszont mondjunk nemet a háborúra! – hangsúlyozták a videóban.