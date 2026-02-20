Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Olvasta?

Trump megfenyegette Iránt: „nagyon rossz dolgok” történnek majd, ha nem ezt teszik

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt vezérét nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket – hangzott el Kocsis Máté által közzétett videóban. Mutatjuk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter politikájaTisza Párttisza pártiháborúpártiakháborúpárti baloldalMünchenZelenszkijVolodimir ZelenszkijFriedrich MerzMagyar Péter

A múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket – hangzott el a Kocsis Máté által közzétett videóban.

Magyar Péter és emberei még Münchenben visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát
Magyar Péter és emberei még Münchenben visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője által közzétett videóban továbbá kifejtették, hogy:

Kijev nem engedi, hogy újrainduljon az olajszállítás. Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot.

Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.

A rezsicsökkentés is csak egy humbug! Mi megszüntetjük az orosz energiafüggőséget!

– mondta a Tisza Párt vezére.

Nincs több kérdés: Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan. Mi viszont mondjunk nemet a háborúra! – hangsúlyozták a videóban.

Kocsis Máté „gratulált” Magyar Péternek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!