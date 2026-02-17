Hírlevél
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Magyar Péter

Mutatjuk Magyar Péter „nem létező” brüsszeli szellemeit

A Tisza elnöke egy interjúban nem létező szellemeknek nevezte Brüsszelt. Magyar Péter szerint Orbán Viktor képzelt harcot vív velük és háborús helyzet hamis érzetét kelti az emberekben.
Magyar PéterBrüsszelszellemVálasztás 2026Orbán ViktorKocsis Máté

Magyar Péter ezen kijelentését Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője videó formájában mutatta be, mennyire valódiak a „képzelt szellemek.”

Kocsis Máté pontot tett Magyar Péter szellemjárásának végére (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)
Kocsis Máté szembesítette Magyar Pétert a valósággal

Ezek a szellemek sajnos nagyon is valódiak, és a velük szemben való ellenállás a kormány részéről nem kampányeszköz és nem is félelemkeltés – erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője. A videóban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár szerepelnek. Kocsis Máté felidézte az általuk tett megkérdőjelezhető kijelentéseket, amelyek mind ugyanoda vezetnek: ha áprilisban a Tisza Párt nyer, Magyarország belesodródhat a háborúba.

 

