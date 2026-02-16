Magyar Péter nem tűri a kritikát – pedig most kapott rendesen!

Peti, el akarsz hallgattatni? Levetetted a Facebookkal a videómat, ahol a drogbuliról beszéltem? – üzent Takács Péter a Tisza elnökének. Az egészségügyi államtitkár hozzátette, érti, miért töröltette a videót Magyar Péter, hiszen valóban ciki, 43 éves férfiként „wanna be” miniszterelnökként drogbuliba járni, de nem arra kell haragudni, aki erről beszél, nem kell ilyet csinálni. – Magyar Péter nem tűri a kritikát! Kettős életet él, egy kétszínű alak. Lebukott (megint)! – mutatott rá Takács Péter.

Magyar Péter önmagát buktatta le, hogy drogbuliban járt (Forrás: radnaimark.hu)

Magyar Péter beismerte, drogbuliban járt

Magyar Péter bevallotta, hogy 2024 augusztusában, frissen megválasztott EP-képviselőként egy olyan belvárosi házibuliban járt, ahol kábítószer volt kirakva az asztalra. Az eset mindössze másfél hónappal követte az Ötkertben történt dulakodást, amikor a Tisza vezetője részegen elvette egy férfi telefonját, az illetőt megpofozta, majd a készüléket a Dunába hajította. Magyar a diszkóbotrány után bocsánatot kért, és megígérte, ezentúl megfelelően fog viselkedni. Azonban akkor sem volt őszinte, csupán tudta, hogy az aktuális botrányát akarta megúszni.

A kínos incidenst követően Magyar Facebook-bejegyzésben úgy reagált: „Ember vagyok, hibáztam”, majd elnézést kért és megígérte, hogy ezentúl visszafogottabb életvitelt folytat majd.

Nem így lett, Magyar Péter ezúttal sem bírta ki, hogy ne politikushoz méltó életet éljen. Ráadásul saját magát buktatta le.

A vallomása szerint ugyanis nagyjából hat héttel az Ötkertes balhé után, augusztus elején korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel egy belvárosi lakásba mentek, egy házibuliba.

Elmondása szerint hajnali öt körül értek oda, a lakásban többen is voltak, akik körbeültek egy asztalt, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt.

A Tisza elnöke azt állította, nem fogyasztott kábítószert. Ugyanakkor beszédes, hogy miután Vogellel töltötte az éjszakát, a lakásban maradtak délig. Akkor már – legalábbis állította Magyar – nem volt rajtuk kívül senki.