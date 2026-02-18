Hírlevél
A tiszások most döbbentek rá, hogy Magyar Péter nem való miniszterelnöknek

1 órája
Megoszlik a Tisza-szimpatizánsok véleménye Magyar Péter drogos bulibotrányáról - derül ki a Hír TV összeállításából. Volt, aki most döbbent rá, hogy Magyar Péter nem való miniszterelnöknek.
A HírTv-nek nyilatkozók között volt olyan, aki a drogos bulin történtek ellenére is kitart Magyar Péter mellett, ugyanakkor egyre többen látják úgy, hogy ha beigazolódik, hogy a politikus kábítószert fogyasztott, az akár nemzetbiztonsági kockázattal is járhat. 

Akadt olyan Tisza-szimpatizáns is, aki most döbbent rá, hogy Magyar Péter nem való miniszterelnöknek

Olyan Tisza szimpatizáns is volt, aki szerint mérlegelni kell, és ha a drogfogyasztás bebizonyosodik, akkor Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget. 

A Tisza párt elnökének országjárásán olyan résztvevő is volt, aki úgy vélte, ha Magyar Péterről kiderül, hogy mégis fogyasztott kábítószert, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

De a rendezvényen lévő érdeklődők között ,még olyan is volt, aki egyenesen kijelentette, hogy Magyar Péternek túl gyenge az idegrendszere, ezért nem való miniszterelnöknek.

 

