Hollik István: Péter, nem vagyunk kíváncsiak a nemi életedre!

Hidegen hagyja Hollik Istvánt a Tisza-vezér szexuális tevékenysége. A KDNP-s országgyűlési képviselő Magyar Péter friss botrányáról írt.
Hollik István Facebook-bejegyzésében reagált Magyar Péter beismerő videójára, melyben arról beszélt, hogy 2024 augusztusában Vogel Evelin „elcsábította” őt. A videóból kiderül, hogy az éjszaka során intim kapcsolatba került volt élettársával, majd másnap távoztak a lakásból.
A képviselő durva üzenetet küldött Magyar Péternek
Hollik István úgy fogalmazott:
Nem vagyunk kíváncsiak a nemi életedre! De egy biztos: ha egy felelős ember belép valahova és meglát egy tálca kokaint, akkor kifordul onnan. Ilyen egyszerű.”
