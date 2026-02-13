Hollik István: Péter, nem vagyunk kíváncsiak a nemi életedre!

Hírlevél
Hidegen hagyja Hollik Istvánt a Tisza-vezér szexuális tevékenysége. A KDNP-s országgyűlési képviselő Magyar Péter friss botrányáról írt.
Hollik István Facebook-bejegyzésében reagált Magyar Péter beismerő videójára, melyben arról beszélt, hogy 2024 augusztusában Vogel Evelin „elcsábította” őt. A videóból kiderül, hogy az éjszaka során intim kapcsolatba került volt élettársával, majd másnap távoztak a lakásból.

Az egész ország által megismert hálószoba, ahol Magyar Péter szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel (Forrás:radnaimark.hu)
Az egész ország által megismert hálószoba, ahol Magyar Péter szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel (Forrás:radnaimark.hu)

A képviselő durva üzenetet küldött Magyar Péternek

Hollik István úgy fogalmazott:

Nem vagyunk kíváncsiak a nemi életedre! De egy biztos: ha egy felelős ember belép valahova és meglát egy tálca kokaint, akkor kifordul onnan. Ilyen egyszerű.”

 

 

